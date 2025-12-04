בג"ץ הורה על קיום דיון נוסף בשאלה האם שר המשפטים יריב לוין מוסמך למנות עובד מדינה ללוות חקירות בעייתיות.

הדיון אמור להתקיים בתחילת שנת 2026 בהרכב מורחב של כל 11 שופטי בית המשפט העליון.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, החליט שהדיון הנוסף לא יחול ספציפית על מינוי מלווה לחקירת הפצ"רית, אלא על השאלה העקרונית: האם שר המשפטים מוסמך להטיל על עובד מדינה ליווי חקירה פלילית - כאשר עולה סוגיה של ניגוד עניינים.

אתמול פסל בג"ץ את מינוי השופט בדימוס יוסף בן חמו למנהל חקירת הפצ"רית. הסיבה לפסילה היא שבן חמו אינו עומד בתנאי הבסיסי והמהותי שלפיו המועמד לתפקיד צריך להיות "עובד מדינה בכיר".

השופט עמית כתב בפסק הדין כי "החלטת המינוי על שני חלקיה - ההיוועצות בממלא מקום נציב שירות המדינה, כמו גם החלטת המינוי לגופה - אינה מגובה בתשתית עובדתית מינימלית באשר לתהליך הבדיקה שהוביל למסקנה כי לכאורה אין אף גורם בשירות המדינה העומד באמות המידה שבפסק הדין".

"אם לשיטת השר קמה דחיפות מיידית בהשלמת באופן שאינו מאפשר שהות נוספת למציאת עובד מדינה בכיר בהתאם לפסק המינוי הדין - פתוחה בפניו הדרך להגיע לפתרון מוסכם, תוך שימוש בסמכותו הכללית של בית משפט זה".

השופטת וילנר, שכתבה את פסק הדין המרכזי, ציינה כי "בשים לב לאופיו הממלכתי והא-פוליטי של עובד המדינה בשירות הציבורי, הדרישה בפסק הדין כי העברת סמכות כבענייננו תיעשה לעובד מדינה בכיר, היא דרישה מהותית שנועדה להקהות את הקשיים המשמעותיים הכרוכים כאמור בהתערבות דרג מיניסטריאלי בניהולה של חקירה פלילית ספציפית".

וילנר לא קיבלה את טענת לוין בנוגע לעמידה בתנאי של "עובד מדינה בכיר", והוסיפה: "כאשר אדם נקלט לשירות המדינה, אך ורק לצורך מילוי תפקיד מסוים שהטיל עליו השר, מתעצם החשש כי אותו אדם ישמש כ'שלוחו' של השר לצורך מילוי התפקיד הנדון; זאת, לעומת עובד מדינה, שמכהן ממילא במשרה מסוימת בשירות הציבורי, ולצד תפקידו בשגרה מטיל עליו השר אחריות נוספת הנוגעת לפיקוח על החקירה דנן".

"כאשר השר בוחר אדם מחוץ לשירות הציבורי, ואותו אדם נקלט באופן זמני בשירות המדינה אך ורק לצורך מילוי התפקיד שהשר מעוניין להטיל עליו, הרי שבחירת השר בנסיבות אלו - במנותק מזהותו של האדם הנבחר - מגבירה, מטבעה, את החשש כי שיקולים פוליטיים שאינם ממין העניין ניצבים בבסיס המינוי". לדבריה, "מינוי מסוג זה מחריף אפוא את הקשיים הנובעים מהתערבות דרג פוליטי בחקירה פלילית קונקרטית, וזאת בניגוד לתכלית התנאים שנקבעו בפסק הדין, שנועדו להקהות פגיעה כאמור".

השר יריב לוין הגיב להחלטת בג"ץ ותקף "העלילה הזו נראית כאילו היא לקוחה מתוך תיק פלילי. הכל התחיל כשחברתו של השופט עמית, השופטת וילנר, מונתה בברכתו לבית המשפט העליון. אחר כך השופטת וילנר, בפסק דין שערורייתי ובלתי חוקי העניקה את תואר ה'נשיא' לשופט עמית. ואז הוגשו תלונות חמורות כנגד השופט עמית. כאן נכנסה לתמונה עו"ד בהרב מיארה, שאפשרה לסגור אותן כהרף עין.

כעת, הגיע פירעון החוב. עמית ווילנר מיירטים בזה אחר זה את השופטים שמונו כדי ללוות את החקירה. הם מונעים את גילוי האמת ביחס למעורבותם של בהרב מיארה והכפופים לה בפרשת הפצ"רית. הנה לפניכם גרעין השליטה שמסכל שוב ושוב את בירור האמת. מי שמכנים את עצמם שומרי סף ושומרי החוק, בעצם שומרים אחד על השני. הם מסתירים. הם מפחדים מגילוי האמת. וזה לא יעזור להם. אנחנו לא נוותר עד שהאמת תצא לאור", דברי לוין.