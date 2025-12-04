השעה האחרונה של ישיבת הממשלה, רגע לפני היציאה להפסקה, התמקדה ברפורמת החלב. במהלך הדיון, נרשמה התנגשות חזיתית בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשר החקלאות אבי דיכטר.

סמוטריץ' הציג את עיקרי הרפורמה, וטען כי היא צפויה להוזיל את מחירי החלב ולחזק את המשק. דיכטר התנגד בחריפות, וטען כי הרפורמה הוצגה בהפתעה וללא הידברות: "זה לא יתכן שאתם ככה מפתיעים אותנו עם רפורמה שאנחנו לא מכירים".

סמוטריץ' השיב מיד, "איך אתה אומר דבר כזה? יש לי מכתב שלך מלפני שנה וארבעה חודשים שבו אתה מודיע שאתה לא מעוניין להידבר", ושלף את המכתב והקריא ממנו.

השר דודי אמסלם העיר, "בסוף החלב יקר מאוד", ואילו דיכטר טען, "זה לא בגלל הרפתנים אלא בגלל המחלבות, שהן תחת אחריות ניר ברקת".

שר הכלכלה ניר ברקת, שנכנס באותו שלב לישיבה, השיב: "אני תומך בהרבה דברים שאמר כאן שר האוצר. העמדות שלנו ממש לא רחוקות. אפשר להתקדם בשיח ולדייק את הדברים".

העימות נמשך, כאשר דיכטר האשים: "אתם פוגעים ברפתנים בצורה אנושה", וסמוטריץ' טען מנגד: "רפתנים פונים אליי ומתחננים שאקדם את הרפורמה. הם חוששים לדבר בחוץ כי תנובה יכולה ברגע להפסיק לרכוש מהם חלב ולמוטט אותם ברגע. אבל הם הרפתנים דוחפים אותי לשם, אני יכול להראות לך פה התכתבויות בפלאפון שלי".

גם השר איתמר בן גביר התערב ואמר לסמוטריץ': "אני מסכים אתך שצריך לפתוח ליבוא ויש לך אתגר ענק כי יש יוקר מחיה נוראי וצריך להוריד מחירים, אבל מצד שני לא ישבתם עם הרפתנים, הם שומרים לנו על השטח וגם אם תהיה מלחמה יעצרו לנו את היבוא, שב איתם".

סמוטריץ' השיב: "נציגי הרפתנים מסרבים לשבת איתי, לא הם ולא דיכטר". בן גביר פנה לדיכטר: "אבי, זה לא טוב. אתם חייבים לשבת ביחד ולנסות מצד אחד לשמור עליהן ומצד שני להוריד את מחירי החלב".

אמסלם חיזק את עמדת האוצר: "הבעיה שלנו זה המונופולים ששולטים במדינה. הם מכתיבים את המחירים. אני מגיע לקניות ורואה גבינה מיובאת ב-35 שקל לקילו וגבינה ישראלית 400 גרם ב-35 שקל".

דיכטר ביקש לעצור את המהלך ולדון בו לעומק: "אבל תזכרו שבקצה יש אנשים, יש בעלי רפתות. בא נשב על זה 3 חודשים".

סמוטריץ' סיכם, "בקצה יש עשרה מיליון אנשים אזרחי ישראל שמשלמים מחיר יקר לכיס של המונופולים. מעבר לזה, אנחנו מנסים להידבר איתך שנה וחצי ואתה בתגובה מחרים את הישיבות. אם רוצים לא להילחם ביוקר המחיה כי בכל פעם המונופולים שמים בפרונט את הרפתנים או את בעל החנות בקרית שמונה ומייצרים פייק, אז נגיד ביושר שאין לנו כוונה או יכולת להילחם ביוקר המחיה. החלטנו אחרת, החלטנו שנלחמים בזה".