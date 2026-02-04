העימותים עם המשטרה יריב דגן

מאות רפתנים וחקלאים הגיעו היום (רביעי) לירושלים בשיירות של כלי רכב וכלים חקלאיים כבדים במחאה על רפורמת החלב של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

המחאה, שהחלה בשיבושי תנועה נרחבים בכביש 1, הידרדרה לעימותים פיזיים עם כוחות המשטרה ולנזק לרכוש ממשלתי.

כבר בשעות הבוקר המוקדמות הורגשו שיבושי תנועה קשים בדרך לירושלים. החקלאים חסמו את כביש 1 במספר מוקדים, ושפכו כמויות גדולות של חלב טרי ופיזרו ערימות חציר על נתיבי הנסיעה המרכזיים.

לטענת המוחים, הצעדים הדרסטיים ננקטו כתוצאה מ"ייאוש עמוק אל מול מדיניות שמפקירה את הייצור המקומי".

המפגינים התעמתו עם שוטרים שניסו למנוע מהם להתקרב למבני השלטון. המוחים הצליחו לשבור את השער החשמלי החיצוני של משרד האוצר ולהתקדם לעבר הכניסה לבניין. המשטרה נאלצה להשתמש בכוח כדי להדוף את המפגינים לאחור.