תת-אלוף ארז בן ציון נכנס היום (חמישי) לתפקיד מפקד בסיס חיפה, במקומו של תת-אלוף אליעזר סוחוליצקי, אשר שירת בתפקיד בשנתיים וחצי האחרונות וצפוי להיכנס בקרוב לתפקידו כראש מספן ים.

טקס החילופים נערך בבסיס חיפה בראשות מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה, ובהשתתפות מפקדים נוספים ומשפחות.

מפקד חיל הים אמר בטקס: "אני רוצה להודות למשרתי הזירה על עשייה בלתי רגילה. במלחמה הארוכה של דורנו - ידענו גם אובדן, ידענו כאב וצער. בסיס חיפה איבד במלחמה את קאמיי ואת דוד, שנפלו על משמרת ההגנה הימית בגבול הצפון. השורות החסרות הן לנו הציווי להמשך. הן מחדדות לנו את תחושת האחריות והמחויבות".

בהמשך דבריו ציין, "הישגי הזירה רבים - השמדנו איומים מרכזיים על נכסים אסטרטגיים, שמרנו על גבול צפוני, הלמנו במחבלים, סיכלנו ראשי טרור, הטבענו ספינות טילים סוריות, פשטנו על תשתיות אויב רבות. לאורך המלחמה ידעתם להשתנות, למדתם והפקתם לקחים מאירועי השבעה באוקטובר - ופעלתם לשינוי משמעותי ביותר במרחבי הגבול. סוחו, במבחן המלחמה עמדת! ועמדת באופן מעורר השראה. זירת חיפה בהנהגתך שמר על גבולה הימי הצפוני של מדינת ישראל. ארז, במסע השליחים אתה מקבל עליך היום את הפיקוד על זירת חיפה. המפה הימית הצפונית מוכרת לך היטב, מלאכת הפיקוד במטה ובים מוכרת לך היטב, אתה מוכשר ונכון לאתגר".

הוא פנה למשרתים ואמר: "משרתי זירת חיפה, האתגרים לא תמו ההיפך הוא הנכון. אני סמוך ובטוח כי יחד עם ארז תמשיכו להוביל ולהשפיע, לבסס את עוצמתה הימית של מדינת ישראל בכל זמן ומרחב".

המפקד היוצא אמר: "בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופת המלחמה, נדרשנו לעמוד מול מציאות ביטחונית מורכבת, מאיימת ולעיתים בלתי צפויה. הים, שהיה עבור רבים סמל של חופש ומרחב, הפך גם לקו הגנה ראשון. ובקו הזה לא עמדו רק ספינות, מערכות או טכנולוגיות. עמדו אנשים. אבל מעבר לכל דרגה ותפקיד תודה לכם, הלוחמים והחיילים. אתם הלב הפועם של הזירה. כל הצלחה, כל משימה שהושלמה, כל לילה שקט שעבר על יישובי הצפון נזקפים לזכותכם".

הוא ציין כי "לתת-אלוף ארז בן ציון, מחליפי בתפקיד אתה מקבל זירה חזקה, מקצועית, ובעיקר מלאה באנשים יוצאי דופן. סמוך עליהם, למד מהם, והובל אותם מתוך ענווה ואמונה. הם הנכס הגדול ביותר שיש לך. אני בטוח שתצעיד את הזירה קדימה בבטחה ובאחריות. הכוח האמיתי של זירת חיפה איננו בפלדה, לא במערכות הנשק ולא באמצעים הטכנולוגיים. הכוח האמיתי הוא האנשים. הרוח שלכם. המחויבות. הרעות היכולת להמשיך גם כשקשה, גם כשהלב דואג לבית, למשפחה, לחברים שבחזית אחרת".

טקס החלפת הפיקוד צילום: דובר צה"ל

בן ציון סיכם: "זירת חיפה היא לב היכולת של חיל הים, כאן מחברים האנשים את העוצמה של הספינות למשימה, כאן נבחנת היכולת שלנו לשמור על מוכנות, כשירות ורציפות מבצעית בכל זמן ובכל מצב. זו משימתה הראשונה של הזירה הצפונית הימית להגנה על מדינת ישראל, להגנה על האזרחים, על המשרתים, על הנמלים, על התשתיות, ועל הכוחות".

"פיקוד הוא קודם כול אחריות. אחריות למשימה, אחריות לאנשים, ואחריות לנווט בים בין אם הוא סוער או שקט. בסיס חיפה, זירת הצפון הוא הרבה יותר מתשתית, הוא אנשים, הוא ניסיון מצטבר, והוא שרשרת פיקודית המבוססת על אמון, מקצוענות ורעות. אני מאמין בכם וסומך עליכם שביחד נוכל לכל משימה", אמר לסיום.