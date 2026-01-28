המערכת הביטחונית של ישראל סיימה את ההכנות לפתיחת מעבר רפיח לתנועת אנשים, וההערכה היא כי המעבר ייפתח כבר בימים הקרובים, ואולי אף מחר - כך דיווח הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

מדובר בצעד משמעותי, שכן זו הפעם הראשונה מזה כמעט שנתיים שמעבר רפיח ייפתח לתנועת בני אדם בין רצועת עזה ומצרים.

המעבר יפוקח בתיאום עם מצרים, וההליך ידרוש אישור מצרי לכל אדם שמעוניין לעבור דרכו. לאחר מכן, השמות יישלחו לאישור ביטחוני בשירות הביטחון הכללי.

היוצאים מרצועת עזה לא ידרשו לעבור בידוק ביטחוני ישראלי, כפי שנמסר קודם לכן, אלא באמצעות צוות של האיחוד האירופי ועובדים מקומיים מטעם הרשות הפלסטינית.

עוד דווח כי ישראל תפקח על המעבר מרחוק, באמצעות חמ"ל מיוחד שיצפה על קרוסלת היציאה למצרים, שם יוכל נציג מערכת הביטחון לאמת באמצעות זיהוי פנים את זהות היוצאים ולהתערב במידת הצורך.

לעומת זאת, הכניסה לרצועת עזה תדרוש מנגנון בידוק ישראלי מחמיר יותר. כל אדם שייכנס לרצועה יידרש לעבור דרך עמדת בידוק צה"לית, בה יעברו דרך מכונות שיקוף, מגנומטרים ויבוצע גם זיהוי פנים.

רק לאחר מכן, יוכל להמשיך אל מעבר לקו הצהוב, שמהווה את הגבול בין אזור בשליטת ישראל לשטח בשליטת חמאס.