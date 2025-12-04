נועה איתיאל, תושבת תל אביב, הגישה לאחרונה תביעה אזרחית נגד שלושה גורמים שונים בטענה להפרת התחייבות לתשלום פרס כספי, זאת לאחר שמצאה את הטלפון הנייד האישי של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, באזור חוף הצוק בתל אביב.

לדברי איתיאל, לאחר שמצאה את המכשיר במהלך שחיית בוקר, היא דיווחה על כך לשיטור העירוני והעבירה את הטלפון למשטרה. עם זיהוי המכשיר כאמצעי הקשר של תומר-ירושלמי, ניסתה איתיאל לקבל את הפרסים שהוצעו לציבור - אך לדבריה נתקלה בסירוב מצד המציעים.

התביעה מופנית כלפי שלושה גורמים שונים שפרסמו הצעות פומביות להענקת פרס כספי למי שימצא את הטלפון, בשיאו של סיקור תקשורתי נרחב סביב היעלמותו של המכשיר.

לפי כתב התביעה, במהלך אותם ימים פורסמו ברדיו, ברשתות החברתיות ובאתרי חדשות הצעות לפרסים שהחלו בעשרות אלפי שקלים, והאמירו לסכומים של עד 220,000 ש"ח מצד אחד המציעים.

איתיאל טוענת כי לאחר שמסרה את המכשיר לרשויות, נמסר לה כי אינה זכאית לפרס. לדבריה, ניתנו לה תירוצים שונים, ובהם טענה לפיה היה עליה למסור את הטלפון ישירות למציעי הפרס - דרישה שלטענתה לא הופיעה בפרסומים המקוריים.

בכתב התביעה נטען כי ההצעות שפורסמו היו הצעות משפטיות מחייבות לפי חוק החוזים, ולפיכך משהשלימה איתיאל את הפעולה הנדרשת - נוצר חוזה מחייב. עוד נטען כי הנתבעים נהנו מחשיפה תקשורתית בזכות ההתחייבויות, אך התנערו מהן כאשר נמצאה האבידה.