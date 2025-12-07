חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מגיבה הערב (ראשון) לביקורת החריפה שהשמיע עו"ד אוהד וייגלר מארגון "עתים" נגד הצעת החוק "יהדות במרחב הציבורי".

לדבריה, עו"ד וייגלר מציג לציבור "פרשנות מנותקת מסעיפי הצעת החוק", תוך התעלמות מהשינויים שכבר הוכנסו לנוסח הרשמי.

"אז בואו נעשה סדר, בלי סיסמאות ובלי הפחדות", כתבה דיסטל לערוץ 7. לדבריה, "הצעת החוק שלי, 'יהדות במרחב הציבורי', אינה חלה על מוסדות פרטיים, ואינה מחייבת אף גוף פרטי לאפשר תפילות, מנהגים או התקנת מזוזה".

היא הדגישה כי החוק חל "אך ורק על מוסדות שממומנים במלואם (100%) מכספי המדינה" וכי "הנוסח עודכן בדיוק מהסיבה הזאת - כדי למנוע פרשנות רחבה מדי".

במענה ישיר לטענות וייגלר, כתבה דיסטל: "'תפילה בכל מקום בלי שיקול דעת' - זה עיוות, וזה לא נכון. החוק אוסר להפריע לתפילה במרחב הציבורי, בדיוק כפי שאסור להפריע לכל פעילות ציבורית אחרת, והוא ודאי לא מבטל שיקולי סדר, בטיחות או ניהול מקום".

על הטענה בדבר חיוב מקומות פרטיים מסרה: "אין סעיף כזה. לא היה, ולא יהיה. 'עמותות חייבות במזוזה' - גם זה לא קיים. לא בנוסח המקורי, ובוודאי לא במתוקן. לא עמותות יהודיות, לא עמותות לא יהודיות, ולא שום גוף פרטי אחר".

דיסטל הבהירה כי היא מקבלת ביקורת עניינית, אך שוללת הכפשות מיותרות: "הציבור זכאי לדיון שמבוסס על עובדות, לא על הפחדות, ולא על המצאת סעיפים שלא קיימים, והכפשה מיותרת".

לדבריה, מטרת הצעת החוק היא "לאפשר ליהודים לחיות את זהותם במרחב הציבורי במדינת הלאום שלהם, בלי לפגוע בזכויות הזולת ובלי לכפות דבר על אף גוף פרטי. ומי שבוחר לתקוף חקיקה - שיקרא אותה קודם. מי שבוחר להאשים בשקר - שיוודא לפחות שהשקר לא נכתב על ידו".