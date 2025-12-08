שלושה גברים נפצעו בצהריים (שני) בקטטה אלימה שכללה דקירות מחוץ לבית המשפט בבאר שבע.

שניים מהפצועים, צעיר בן 24 וגבר בן 30, פונו במצב קשה לבית החולים סורוקה בעיר. אדם שלישי נפצע באורח קל.

מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך דמים מתמשך בין משפחות גרגאווי ואבו טהא. במשטרה הגדירו את המקרה כ"ניסיון לביצוע נקמת דם", ועצרו חמישה חשודים משתי המשפחות.

הקטטה החלה ברחבת הכניסה למתחם בתי המשפט, הכולל את בית המשפט המחוזי ואת בית משפט השלום בעיר. הפצועים הוכנסו לתוך שטח בית המשפט כדי לאפשר טיפול רפואי מיידי.

פראמדיק מד"א מאלק אבו ערארה, שהגיע למקום, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו שלושה פצועים, בהם שניים שוכבים ברחוב בהכרה מלאה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, ופצוע נוסף שנפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים".