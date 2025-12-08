רב העיר עפולה, הרב שמואל דוד, התייחס בריאיון לרדיו 'קול רגע' להצעת חוק הגיוס שמקדמת הממשלה, ויצא נגדה בחריפות. לדבריו, החוק הנוכחי אינו מציע פתרון שוויוני ונכון לצורכי החברה והביטחון במדינה.

"כל אזרח מדינת ישראל חייב בגיוס", אמר הרב, "אני לא רוצה חוק למגזר. אין דבר כזה מכסות - לא לחילונים ולא לדתיים. אם חוזרים למודל בן-גוריון של פטור ל-400 תלמידים בשנה, אין לי התנגדות, אבל היום מדובר באלפים שלא לומדים".

הרב דוד הדגיש כי ניתן לקבוע מספר מוגבל של תלמידי חכמים, רופאים ומהנדסים מצטיינים שיהיו פטורים מגיוס לטובת צרכים לאומיים אחרים, אך ציין כי "טובת המדינה היא גם שיהיו לומדי תורה".

הרב הביע תמיכה פומבית בדבריו של שר העלייה והקליטה אופיר סופר, שהתנגד למתווה החוק ואמר כי מדובר ב"חוק מביש".

לדברי הרב, "אני מאוד מצדיק את השר סופר, הוא צודק במאה אחוז. הציבור זועק שצריך להיות שוויון בנטל".