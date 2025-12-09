חבר הקונגרס האמריקאי מייק לולר מהמפלגה הרפובליקנית פנה במכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להימנע מהטלת סנקציות על תלמידי ישיבה בעלי אזרחות כפולה.

לולר, המייצג מחוז בניו יורק, דורש שלא להגביל את יציאתם מהארץ של בני ישיבות בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית, שנתונים תחת הגבלות בעקבות ביטול מעמד בן הישיבה.

במכתבו כתב לולר: "אני כותב אליך בכבוד רב ובהערכה עמוקה למנהיגותך. מתוך כבוד זה אני מבקש להביא לידיעתך סוגיה מדאיגה הנוגעת לאזרחים אמריקנים שמחזיקים גם באזרחות ישראלית". הוא ציין כי היועצת המשפטית לממשלה הורתה על הטלת סנקציות נגד תלמידי ישיבה שאינם משרתים בצבא, כולל מגבלות יציאה מהארץ.

"אנו פונים אליך בבקשה להבטיח כי האזרחים האמריקנים הללו יורשו לצאת מישראל בחופשיות", כתב לולר. "זה חיוני שיינקטו צעדים מיידים להסרת מגבלות התנועה הללו. אזרחי ארצות הברית זכאים להגנה המלאה שמעניקה אזרחותם".

ח"כ מאיר פרוש, שפעל לשליחת המכתב, אמר: "מכתבו של חבר הקונגרס לולר מציג את חומרת האבסורד בסנקציות של מערכת המשפט נגד לומדי התורה. זהו צעד נוסף במכלול הצעדים שאנחנו עושים במטרה להתמודד עם המצב החמור בו עשרות אלפי לומדי תורה נרדפים על ידי הרשויות. ככל שהמשפטנים לא יחדלו מהפגיעה בלימוד התורה, אנחנו לא נחדל ואף נחריף את הצעדים כדי להגן על עולם התורה".