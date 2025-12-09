האב השכול חגי לובר שיתף הבוקר (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על אירוע אישי מרגש - אירוסיה של אביה לובר, אלמנת בנו יהונתן ז"ל, שנפל בקרב. הדברים נאמרו במסגרת דיון בנושא חוק הגיוס.

הוא שיתף כי היה אמש ב"אחד האירועים הכי משמחים שלי. כלתי, אישתו של יהונתן הבן שלי שנהרג, התארסה אתמול. זה היה שמח מאוד עם ריקודים ושירים".

"היינו שם ואני רוצה לומר לכם שזה שהיה אירוע שמח - זה לא אומר שזה לא היה קשה. זה היה נכון שאביה תתחתן ולשני הבנים שלו יהיה אבא, אבל זה היה קשה", אמר לובר.

בדבריו קרא לחברי הכנסת לאמץ גישה אחראית ואמיצה בדיון על חוק הגיוס: "תלמדו מכלתי אביה - שמעשה נכון עושים אותו גם אם הוא קשה. הדיונים שאתם דנים בהם הוא מעשה נכון. להוביל לחוק גיוס אמיתי עם סנקציות אמיתיות והטבות מפליגות - הוא מעשה קשה אבל הוא נכון ולכן אתם חייבים לחוקק אותו".

במהלך דבריו שלף לובר תמונה של בנו שנפל ופנה לחברי הכנסת: "תסתכלו עליו - זה עולם התורה. זה ילד שהוא לומד תורה ומבין שהתורה אומרת אמירה ברורה: חובה ללכת לצבא ובייחוד אם אתה לומד תורה. הבן שלי הלך לצבא - וזה היה בשבילו מצווה".

לובר העניק את תמונת בנו כמתנה ליו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, ואמר: "בכל פעם שאתה שומע את השקר שזה פגיעה בעולם התורה - ולפני שאתה מהדהד אותו בעיתונים - ממש לפני, תסתכל על הפנים האלה של הבן הקדוש שלי ותבין שזה שקר. עולם התורה והצבא - זה אותו דבר".