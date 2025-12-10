לאחר דיונים פנימיים והתייעצות עם רבנים מובילים מהציונות הדתית, מסתמן כי סיעת הציונות הדתית צפויה להצביע בעד חוק הגיוס המקודם בידי הממשלה, אשר כולל פטור רחב למגזר החרדי.

הישיבה, שהתקיימה אמש (שלישי) עסקה בתגובות הציבוריות הנוקבות שהתעוררו נגד האפשרות שהסיעה תתמוך בחוק. בפגישה השתתפו חברי הכנסת של הסיעה לצד פורום רבנים נרחב, שהוזמן להשמיע את עמדותיו בנוגע להשלכות החוק.

בין הרבנים שנכחו: הרב חיים גנץ, הרב חננאל אתרוג, הרב שמעון כהן, הרב יהושע שפירא, הרב חיים וולפסון, הרב בלומנצוויג, הרב יעקב מדן, הרב יואל מנוביץ', הרב אייל גריינר, הרב יגאל לוינשטין, הרב יהודה סדן, הרב שמואל הבר והרב אליעזר שנוולד.

לפי הודעת הסיעה, הדיון נועד "לבחון דרכים שיאפשרו חקיקה שתביא לגיוס משמעותי של חרדים לצה"ל", וזאת על רקע המחלוקות סביב המתווה הנוכחי. במהלך הפגישה עלו עמדות מגוונות - חלק מהמשתתפים הביעו חשש כי החוק לא יביא לתוצאה ממשית, בעוד אחרים התריעו מפני פגיעה ביחסי אמון עם הציבור הדתי-לאומי, לנוכח הבטחות שלא מולאו כלפי ישיבות ההסדר.

העמדה שהתגבשה בסיום המפגש הייתה כי יש לפעול לתיקון החוק. יו"ר הסיעה, השר בצלאל סמוטריץ', אימץ את עמדת הרבנים.

עוד נמסר כי בכוונת הסיעה להמשיך לקיים דיונים ולהוביל שינויים בהצעה, במטרה להבטיח שהחוק יכלול צעדים מעשיים ואפקטיביים לגיוס חרדים, מבלי לפגוע בערכים ובציבור המשרת.