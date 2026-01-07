ד״ר סער חשביה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה דוברות

תינוקת בת 11 חודשים מאחד היישובים הסמוכים לירושלים אושפזה הלילה (רביעי) במצב קריטי לאחר סיבוך קשה של מחלת החצבת.

הפעוטה מחוברת למכשיר אקמו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, שם הצוות הרפואי נאבק על חייה.

לפי המרכז הרפואי הדסה, התינוקת טופלה בימים האחרונים בביתה בשל תסמיני חצבת, אך עם החמרה ניכרת במצבה פנתה משפחתה לחדר מיון בבית חולים סמוך.

זמן קצר לאחר הגעתה אירעה קריסת מערכות חריפה, שהצריכה חיבור דחוף לאקמו.

צוות אקמו מבית החולים הדסה הוזעק לבית החולים המטפל, חיבר את התינוקת למכשיר, ולאחר מכן העביר אותה כשהיא מונשמת ומחוברת למערכת התמיכה, ליחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם. מצבה ממשיך להיות קריטי.

ד"ר אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים בהדסה, מסר: "מדובר במקרה מצער של התדרדרות מהירה מאוד שחייבה חיבור התינוקת למכשיר האקמו. אני שב ומפציר בכל ההורים לחסן את ילדיהם בחיסוני החצבת ולפעול לפי נהלי משרד הבריאות המאפשרים את הקדמת החיסון, כדי למנוע תחלואה קשה ומסכנת חיים".