דו"ח שפורסם היום (שלישי) על ידי איגוד החוות ומועצת בנימין מצביע על ירידה חדה ומתמשכת במספר הפיגועים לאורך כביש אלון - אחד הצירים המרכזיים והרגישים ביהודה ושומרון.

מהנתונים עולה כי הקמת החוות האסטרטגיות לאורך הציר תרמה באופן ישיר לשיפור דרמטי במצב הביטחוני.

על פי הדו"ח, בשנת 2022, כשפעלו שלוש חוות בלבד באזור, תועדו 459 אירועי פח"ע. שנה לאחר מכן, עם שש חוות, ירד המספר ל-314, וב-2024, לאחר עלייה ל-11 חוות, נרשמו 126 מקרים בלבד.

במחצית הראשונה של שנת 2025, פעלו לאורך הציר 13 חוות בלבד, והדו"ח מצביע על ירידה נוספת - 52 אירועים בלבד.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס לממצאים ואמר: "החוות האסטרטגיות הן לא רק תוספת פיזית בכביש - הן שינוי מהותי של התפיסה הביטחונית באזור כולו. הן מאפשרות למערכת הביטחון לפעול בצורה יעילה, ליצור שליטה ולמנוע אירועים לפני שהם מתרחשים".

לדבריו, "הנוסעים בכביש אלון היום יכולים להרגיש בטוחים יותר, וההישגים האלה אינם נובעים במקרה - זהו תוצאה של השקעה מתמשכת, תכנון ארוך טווח ועבודה קשה של כל הגורמים בשטח".

גם מנכ"ל איגוד החוות, עמיחי שוהאט, התייחס לדו"ח וציין כי הנוכחות האזרחית בשטח תורמת ישירות למאמץ הביטחוני. "כשיש חווה בשטח ויש בעל הבית על המרחב - יש עדר עם נערים שיוצאים למרעה, מי שמסתובב בשטח יודע להבחין במה שקורה ולדווח לכוחות הביטחון, לתת התראה ולפעול במהירות בעת הצורך".

"הדבר נותן שמירה מיטבית על תושבי האזור. הנתונים האחרונים מראים בצורה ברורה שהחוות משנה את המציאות בשטח: היא לא רק מפחיתה את הסיכון לפגיעות ישירות, אלא גם יוצרת הרתעה, מבטיחה שליטה ומאפשרת למערכת הביטחון למקד מאמץ בפעולות עומק יזומות".

עוד הוסיף כי הדו"ח מדגיש כי התפיסה האסטרטגית שמובילה הרשת לאורך ציר אלון - הקמה יזומה של חוות בקטעים הרגישים - מאפשרת למערכת הביטחון לפעול באופן מדויק ויזום, תוך הפחתת תלות באמצעים פסיביים.