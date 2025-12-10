שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו אתמול (שלישי) בשנית, וסיכמו על איחוד התחקירים המשלימים בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר.

בהתאם לסיכום בין השניים, מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לצוות התחקירים שדן במסמך "חומת יריחו", וכן יעודכן באופן שוטף גם בתחקירי הרמטכ"ל בנוגע לאגף המבצעים ולחיל הים.

בנוסף לכך, המבקר יבחן את תחקיר חיל האוויר ואת הדו"ח שכתב האלוף (מיל') סמ תורג'מן בנוגע לתפקודו של תת-אלוף עומר טישלר, שכיהן כראש מטה חיל האוויר בעת מתקפת הטרור. המבקר יתבקש להגיש את מסקנותיו לשר הביטחון בהקדם האפשרי.

העימות בין כ"ץ לזמיר פרץ לאחר ששר הביטחון הביע התנגדות פומבית למסקנות דו"ח תורג'מן. כ"ץ, שלדבריו למד מהתקשורת על ההחלטה להטיל אחריות פיקודית והבהיר כי החליט להטיל על מבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, "לבחון לעומק את הדוח".

בהודעתו לפני כשבועיים אמר כ"ץ כי מבקר מערכת הביטחון יבחן האם יש צורך בתחקירים נוספים בתחומים שוועדת תורג'מן לא נגעה בהם, וכן ישלים תחקירים שסומנו בדו"ח כאדומים, כלומר כבלתי מספקים.

לאחר פרסום הודעת השר, תקף הרמטכ"ל את המהלך במילים חריפות. "ההחלטה להטיל דופי בדוח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי - מעוררת תמיהה", כתב אז הרמטכ"ל.

כעת, לאחר שורת התבטאויות נוקבות מצד שני הצדדים, הושגה הבנה בין כ"ץ לזמיר, ומבקר מערכת הביטחון ישולב בתהליך התחקור כמשקיף ולא כגורם מוביל לבדיקה מחודשת.