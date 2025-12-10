זיו ברנס התפרץ לעבר נציגי "אחים לנשק" ערוץ כנסת

במהלך דיון ועדת החוץ והביטחון שעסקה בחוק הגיוס, התפרץ זיו ברנס, לוחם במילואים, כלפי נציגי ארגון המחאה "אחים לנשק". דבריו עוררו מהומה בקרב חברי הוועדה.

ברנס אמר, "אני בן אדם של עקרונות ומאוד קשה לי עם צביעות, אני מאמין במשפט 'צדק צדק תרדוף'. ושאני מסתכל ואני רואה שארגוני סרבנות שבגללם נפתחה המלחמה הזאת מדברים על חוק הגיוס, אני יוצא למלחמה ב'אחים לנשק', כשאני אסיים איתם הם ישבו בכלא".

בהמשך תקף את אנשי הארגון, "אתם תשבו בכלא, אני מבטיח, כל החבורה. בגללכם המלחמה הזאת לא נגמרת".

ברנס הוסיף, "כולם מפחדים מכם כי אתם משתיקים את כולם. אני יוצא למלחמה, אתם תשבו בכלא, אני מבטיח לכם, כולכם תשבו בכלא. כולכם, כל אלה שאיימו בסרבנות, אתם אשמים".