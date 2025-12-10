תיירים מעשרות מדינות שירצו להיכנס לתחומי ארה"ב, יידרשו לחשוף תחילה את היסטוריית המדיה החברתית שלהם מחמש השנים האחרונות.

על פי ההצעה של גורמים בממשל טראמפ, תיירים ממדינות רבות בעולם, בהן גרמניה, בריטניה ומדינות נוספות שאזרחיהן זכאים לבקר בארה"ב למשך 90 ימים ללא צורך בוויזה, יתבקשו לחשוף ראשית את היסטוריית המדיה החברתית שלהם מחמש השנים האחרונות, לפני שיזכו לקבל אישור כניסה לארה"ב.

המהלך מגיע כחלק מהניסיון של ממשל טראמפ להגביר את הפיקוח על כניסת מהגרים לתחומי ארה"ב, וכן עקב חששות מכניסתם של גורמים איסלאמיסטיים קיצוניים לקראת משחקי אליפות העולם בכדורגל שיתקיימו בשנה הבאה בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

מבקרי התוכנית החדשה טוענים כי היא עלולה להוות מכשול למבקרים פוטנציאליים, או לפגוע בזכויותיהם הדיגיטליות.

ההצעה החדשה הוגשה לממשל טראמפ על ידי רשות המכס והגנת הגבולות, ומשרד ביטחון המולדת. בנוסף יידרשו תיירים המבקשים להיכנס לארה"ב לספק פרטים אישיים נוספים ובהן כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון בהם השתמשו בחמש השנים האחרונות, כמו גם כתובות ושמות של בני משפחה.

על פי דיווחים בארה"ב, פרטי ההצעה הופיעו ב-Federal Register, כתב העת הרשמי של ממשלת ארה"ב. בכתבה נכתב כי "לציבור האמריקאי יש 60 יום להגיב על ההצעה".