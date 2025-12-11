יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, חגג את ברית המילה של נכדו מיכאל.

בטקס המשפחתי, שהתקיים במתכונת אינטימית, נשא גולן דברים אישיים אשר פורסמו בהמשך גם ברשתות החברתיות.

"‏מיכאל, מחמל ליבי, נכדי הקטן", כתב גולן, "היום הצטרפת לעם ישראל. באת בברית אברהם כמנהג יהודים אלפי שנים. שרשרת של דורות שהביאה לעולם את מוסר הנביאים, את גדולי ההוגים, את תורת החסד, את ניצחון הרוח על הכוח".

גולן הוסיף מילים אישיות לנכדו: "זכור, נכדי הקטן, כי גדולה אמיתית מופיעה ב’קול דממה דקה’. זה כוחו של עם ישראל - כוח הרוח, עוצמת המוסר והיכולת לברוא עולם טוב יותר, צודק יותר, ישר יותר וחומל יותר. ברוך הבא ובהצלחה לך ולהוריך, לאחותך החמודה - ולכולנו".