יאיר גולן מתקן את דבריו ערוץ 7

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, הגיב הערב (שני) ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שהצהיר כי מפלגתו תמנע, אם תהיה חברה בממשלה הבאה, העברת תקציבים ליישובים יהודיים ביהודה ושומרון.

רחמים כתב בציניות: "אות אביר ההתיישבות מוענק היום ליאיר גולן שאיחד היום את הקואליציה והאופוזיציה שהתנערו מההתחייבות המוזרה שלו למנוע תקציבים מיהודה ושומרון. ‏לאור ההישג חשבנו לקרוא לחווה החדשה הבאה על שמך: ‏חוות יאיר. ‏הבעיה היא שזה שם של יישוב שכבר הוסדר בממשלה הנוכחית".

בראיון לגלי צה"ל טען יאיר גולן: "אם נהיה בשלטון לא נעביר כסף להתנחלויות - הגיע הזמן לקבוע סדר עדיפויות חדש במדינת ישראל". מאוחר יותר כתב גולן: "הגיע הזמן להחזיר את הכסף לאזרחים העובדים, להתיישבות העובדת, לשכונות. כלכלת סמוטריץ' צריכה להסתיים".

בהצהרה לתקשורת בישיבת סיעה תיקן גולן את דבריו והדגיש: "אנחנו נפסיק מימון של פעילות בלתי חוקית. גושי ההתנחלויות - חלק ממדינת ישראל, יהיו, כי אין שום אפשרות אחרת. אבל פעילות בלתי חוקית לא תהיה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "אז מבחינת יאיר גולן מתיישבי יו"ש הם לא אזרחים עובדים, הם לא התיישבות עובדת. סתם הם התגייסו ונפלו במלחמה הזו בהיקפים חסרי פרופורציות לחלקם באוכלוסיה. אבל אל דאגה, בעזרת השם גולן ושותפיו לממשלת השיסוי לא יחזרו לעולם לשלטון ולא יחרחרו כאן ריב ומדון. עם ישראל פשוט לא ייתן לזה לקרות".