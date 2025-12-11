ניסיון תקיפת ראשי המועצות ללא קרדיט

אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בבניין הקפיטול בוושינגטון, כאשר פעילים פרו-פלסטינים התנפלו בצעקות על ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ.

התקרית התרחשה עם סיום דיון תקדימי בוועדת החוץ של הקונגרס האמריקני, שעסק לראשונה ביהודה ושומרון.

הפעילים התקרבו אל השניים, כינו אותם "תומכי רצח עם" והשמיעו קריאות קשות נגד מדינת ישראל. שוטרים מקומיים הוזעקו למקום וליוו את דגן וגנץ, שהמשיכו למפגש נוסף בקונגרס.

דגן השיב לפעילים ואמר, "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד. ננצח אתכם ונחיל ריבונות".

גנץ מסר: "הגענו לקונגרס לדיון תקדימי וראשון מסוגו על יהודה ושומרון, והצגנו את זכותנו ההיסטורית על ארץ אבותינו. הדיון, שבו הובהר על ידי דוברים רבים כי יו"ש היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ושבו השתתפנו כאורחי כבוד, מוכיח את הלגיטימיות הרבה שלה זוכה היום יהודה ושומרון. העובדה שאנו מצליחים גורמת להיסטריה ולאובדן שליטה אצל פעילים פרו-פלסטינים, שחוששים מהתמיכה הרחבה שיו"ש מקבלת".

הוא הבהיר: "לא נירתע מפעילים אנטישמיים שמאבדים את עשתונותיהם בגלל עמדנו הצודקת - ונמשיך לפעול עד החלת ריבונות על כל אדמת ארץ ישראל".

דגן הגיב לתקרית: "זו פשיטת רגל מוסרית של מי שמנסים באלימות ובהסתה אנטישמית להשתיק את הקול הציוני והיהודי. לא נירתע ולא נפחד מההפחדות של אותם תומכי טרור. באנו לייצג את המתיישבים ואת מדינת ישראל, ולקדם את הריבונות מול מאות בכירים בארה"ב ששותפים איתנו לחזון החשוב הזה. נמשיך לבוא שוב ושוב ולא נירתע מהטרור".