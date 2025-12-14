זירת הטבח באוסטרליה רויטרס

לפחות 11 בני אדם נרצחו בפיגוע ירי המוני שהתרחש הבוקר (ראשון, שעון ישראל) במסיבת חנוכה של בית חב"ד בבונדי ביץ', סידני. עשרות נוספים נפצעו.

בחב"ד עדכנו כי הרב אלי שלאנגר, שליח חב"ד, נרצח בפיגוע. משרד החוץ עדכן כי ישראלי אחד נהרג ואחר נפצע מהירי המחבלים.

מחקירה ראשונית עולה כי שני מחבלים לובשי שחורים פתחו באש מגשר לעבר מאות מחברי הקהילה היהודית שהגיעו למסיבת "חנוכה ליד הים" של חב"ד וירו במשפחות במשך דקות ארוכות. במסיבה השתתפו כ-2,000 חברי הקהילה היהודית המקומית.

שני מחבלים חמושים ברובי ציד נעצרו בזירה, אחד מהם נורה ונפצע. באוסטרליה מדווחים כי אחמד אל-אחמד, בעל חנות ששהה בטיול בחוף, נטרל בידיים חשופות את אחד משני המחבלים שפעלו בזירה.

בתיעוד הדרמטי נראה אל-אחמד מסתתר מאחורי רכבים, מתקרב אל המחבל מאחור, מזנק עליו ונאבק עמו על הנשק. לאחר מאבק קצר הצליח אל-אחמד לחטוף את הנשק מידי המחבל ולירות בו. כאשר המחבל נמלט מהמקום, תועד אל-אחמד כשהוא רודף אחריו וזורק לעברו אבנים.

לפי דיווח של ערוץ 7 האוסטרלי, קרובי משפחתו של אל-אחמד סיפרו כי הוא נפצע מירי במהלך ההתעמתות עם המחבל ונמצא כעת בניתוח בבית חולים מקומי.

בהמשך התיעוד נראה אזרח נוסף, שעמד מאחורי טנדר סמוך, כשהוא יורה לעבר מחבל נוסף ומנטרל אותו. המחבל השני, שממנו לקח אל-אחמד את הנשק, הרים ידיים ונכנע בפני כוחות הביטחון.

משרד התפוצות עדכן כי הוא נמצא בקשר רציף עם מנהיגי הקהילה היהודית באוסטרליה וכי מדובר באירוע של חב"ד בו לקחו חלק אלפי אנשים. "מספר רב של נפגעים ובתוכם הרוגים", נמסר.

נשיא המדינה יצחק הרצוג עודכן על פיגוע הטרור במהלך טקס פרס העלייה והקליטה לעולים פורצי דרך. הנשיא עצר את מהלך הטקס ופנה לנוכחים באולם: "בשעות אלה ממש, אחינו ואחיותינו בסידני באוסטרליה, נמצאים תחת מתקפת טרור בזמן הדלקת נר חנוכה באירוע חב"ד בחוף בונדי. יהודים רבים שבאו להדליק נר ראשון של חנוכה באחת הקהילות המפוארות ביותר בעולם והותקפו על ידי מחבלים נפשעים".

הרצוג הוסיף: "אנחנו שולחים מכאן חיזוק לאחינו ואחיותינו בקהילה היהודית באוסטרליה הלב מחסיר פעימה בכל מקום, כשהוא שומע מה עובר על אחינו ואחיותינו - אנחנו התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה. אנחנו מתפללים לרפואת הפצועים, מנחמים באהבה גדולה את משפחות החללים ומקווים שנדע בשורות טובות יותר".

בעקבות הדיווחים, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, עצר את דיוני הוועדה בכנסת. פוגל עדכן כי הצליח ליצור קשר עם בנו, שנמצא במסיבה יחד עם אשתו ושני ילדיהם, וציין, "הם בסדר".

ח"כ פוגל מתייחס לאירוע ערוץ 7

באיגוד רבני קהילות בנשיאות הרב שמואל אליהו קראו להתפלל: "שמענו בכאב על הפיגוע הקשה בו נהרגו ונפצעו אחינו שהשתתפו באירוע הדלקת נר חנוכה בבית חב"ד באוסטרליה", כתבו הרבנים.

הרבנים הדגישו מהו נוסח התפילה שניתן לומר כעת: "אנו קוראים להתפלל בדחיפות עבור ההרוגים והפצועים, לקרוא את פרקי התהילים: פרק כ' - 'יענך ה' ביום צרה', ופרק ק"ל - 'ממעמקים קראתיך', ולהרבות באמירת פרקי תהילים.

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל הגיב לאירוע הירי: "רצף ההתקפות האנטישמיות מסביב לעולם מזעזע ומזכיר לכולנו תקופות אפלות. מאז ה7.10 פרצה מלחמה לא רק כנגד מדינת ישראל אלא כנגד כל יהודי העולם שהפכו לחזית השמינית במלחמה. ההסתדרות הציונית העולמית תמשיך לעמוד לצידה של הקהילה היהודית בסידני ושאר הקהילות היהודיות בעולם ונלווה אותן בכל דרך".

"אנחנו קוראים לממשלת אוסטרליה לנקוט יד קשה כנגד כל גילוי של אנטישמיות ובטוחים שכך היא תנהג. חג חנוכה שנציין הערב מזכיר לנו שסופו של האור היהודי לנצח את החושך".