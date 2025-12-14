בין עשרות הנפגעים בפיגוע הירי הקטלני במסיבת חנוכה של חב"ד בבונדי ביץ', סידני, נפצע גם יו"ר המועצה היהודית ישראל-אוסטרליה, עו"ד ארסן אוסטרובסקי, שנחשב לדמות בכירה ומוכרת בקהילה היהודית המקומית והבינלאומית.

אוסטרובסקי, שכיהן בעבר כיו"ר הפורום המשפטי הבינלאומי למאבק באנטישמיות, נפצע בראשו במהלך הפיגוע. הוא מסר לעיתונאי ישראל היום אריאל כהנא כי הוא חש בטוב וכתב: "הממזרים האלה לא ינצחו".

11 בני אדם נרצחו ועשרות נוספים נפצעו. בחב"ד אישרו כי אחד משליחי התנועה, הרב אלי שלנגר, נרצח באירוע.

במסיבה השתתפו כ-2,000 מחברי הקהילה היהודית המקומית. לפי הדיווחים, שני חמושים שהיו מצוידים ברובי ציד נעצרו במקום, ואחד מהם נורה ונפצע.

תיעוד דרמטי שפורסם מציג רגעים קשים מתוך פיגוע הירי. בסרטון נראה אדם מסתתר מאחורי רכבים, ומסתער בידיים חשופות לעבר אחד המחבלים.

הוא מצליח לחטוף את רובה הציד מידי המחבל ומנסה לירות לעברו - אך המחבל מצליח להתרחק, וממשיך ללכת ללא פגע לעבר גשר סמוך, שם עמד מחבל נוסף שירה לכל עבר.

בהמשך התיעוד נראה אזרח נוסף, שהסתתר מאחורי טנדר, יורה לעבר שני המחבלים ומנטרל אותם. לאחר מכן השניים נעצרו על ידי כוחות הביטחון המקומיים.