נר קדום בן כאלפיים שנה התגלה היום (ראשון), ערב חג החנוכה, במהלך חפירות הצלה ארכאולוגיות בתל קסילה, בלב מוזיאון ארץ ישראל, תל־אביב (מוז"א).

הנר, ששרד בשלמותו, מתוארך לתקופה ההרודיאנית - בין המאה הראשונה לפני הספירה למאה הראשונה לספירה.

הנר התגלה בפינה הדרומית-מערבית של התל, אזור שבו התבצעו בעבר חפירות בראשות פרופ’ עמיחי מזר וד"ר איתן אילון.

בחפירות הקודמות נחשפו מבנה אסלאמי ומבנה ביזנטי, ובחפירה הנוכחית התגלתה מפולת אבנים שהמשיכה קיר קדום - ובתוכה הנר.

לדברי הארכאולוגים, מדובר בנר טיפוסי לתקופה ההרודיאנית, ובקצותיו ניכרים סימני פיח המעידים כי נעשה בו שימוש.

אוצרת הארכאולוגיה של מוז"א, ילנה אלגרט שרון, האחראית על החפירות מטעם המוזיאון, מסרה, "חפירות ההצלה הן חלק מפרויקט שהחל לפני כמה שנים ביוזמת מוז"א, שמטרתו להחליף את הקירוי באתר ולהנגיש את תל קסילה מחדש לציבור".