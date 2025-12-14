הרב אלי שלנגר שנרצח היום (ראשון) בפיגוע הירי בסידני פנה לפני כמה שבועות במכתב תקיף ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, על רקע החלטתו להכיר במדינה פלסטינית.

"כרב בסידני, אני פונה אליך בבקשה שלא תבגוד בעם היהודי ולא באל", כתב הרב שלנגר לאלבניזי.

הוא אמר כי ישראל זו "ארץ שניתנה על ידי אלוהים לאברהם, אחר כך לבנו יצחק, ולאחר מכן ליעקב, להיות מולדתו הנצחית של העם היהודי. לאורך ההיסטוריה, יהודים נקרעו מאדמתם שוב ושוב על ידי מנהיגים שכעת נזכרים בבוז בדפי ההיסטוריה, יש לך הזדמנות לעמוד לצד האמת והצדק".

שלנגר הי"ד קרא לראש הממשלה האוסטרלי לבטל את ההכרה בפלסטינים. "על ידי ביטול מעשה בגידה זה, לא רק תכבד את העם היהודי ואת מורשתנו, אלא גם תתייצב עם דבר אלוהים. אם תבחר בדרך זו, תתקבל בבית בזרועות פתוחות ואפילו ארוחת שבת חמה. אני מברך אותך מראש על האומץ לעשות את הנכון ולעמוד איתן נגד מעשה כפירה זה".

הרב שלנגר הי"ד, בעל אזרחות ישראלית ואוסטרלית, שימש שליח בסידני משנת 2008. הוא היה היה שותף להנצחת נרצחי טבח 7 באוקטובר ברחבי העולם. בחודשים האחרונים ביקר בישראל והגיע עודד חיילים רבים.

זירת הטבח באוסטרליה רויטרס

הרב מנחם קוטלרסקי ממטה חב"ד העולמי ספד לו: "הרב אלי, השם ייקום דמו, היה מהשלוחים הנמרצים, שפעל במסירות נפש עבור בני קהילתו. הוא היה חבר יקר ושליח לדוגמא. אבידתו ואבידת היהודים הנוספים שנרצחו - הינה מזעזעת ובלתי ניתנת לעיכול. בשעות אלו, כולנו עם יהודי אוסטרליה, ונושאים תפילה לרפואתם המיידית של עשרות יהודים שלצערנו מאושפזים במרכזים הרפואיים עם פציעות חמורות. אף אחד לא ישבור את רוחם, ואת הרוח של עם ישראל".

הרב יעקב לידר, דודו של הרב שלנגר, סיפר בראיון ב'קול ברמה': "אלי ארגן את האירוע יחד עם חתני. חתני ישב, אלי עמד לידו וחטף כדור לראש. נכדתי שנפצעה כעת בניתוח בביה"ח. החגיגה הזו מתקיימת כל חנוכה כבר 40 שנה. לא יודע איך ממשיכים מכאן, אנחנו בהלם. אף פעם לא הייתה כזו אנטישמיות פה".

בפיגוע הקשה נרצחו לפחות 11 בני אדם ועוד 29 נפצעו - אחד מהם אזרחי ישראלי.