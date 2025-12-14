דן אלקיים, צעיר יהודי צרפתי כבן 27 נרצח בפיגוע הירי באירוע חנוכה של חב"ד בסידני. בפיגוע נרצחו לפחות 16 בני אדם ונפצעו 29 נוספים.

אלקיים היגר לסידני מצרפת לפני כשנה ועבד כמהנדס בסידני. הוא היה קשור לבית חב"ד המקומי.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, ספד לו: "בצער עמוק קיבלנו את הידיעה כי בן ארצנו, דן אלקיים, נמנה עם קורבנות פיגוע הטרור הנתעב שכוון נגד משפחות יהודיות שהתכנסו בחוף בונדיי שבסידני, ביום הראשון של חג החנוכה. אנו מתאבלים יחד עם בני משפחתו ויקיריו, עם הקהילה היהודית ועם העם האוסטרלי השרויים באבל. מעשה נפשע זה הוא ביטוי טרגי נוסף להתפרצות המזעזעת של שנאה אנטישמית, שעלינו לבלום בכל תוקף. צרפת לא תחסוך כל מאמץ כדי לעקור מן השורש את האנטישמיות בכל מקום שבו היא מרימה ראש, ולהיאבק בטרור על כל מופעיו. אורות חנוכה אינם כבים, ולא יכבו".

לפני הצהריים נודע כי אחד הנרצחים בפיגוע הוא שליח חב"ד בסידני אלי שלנגר, שהוא אזרח ישראלי-אוסטרלי, וכי הרוג נוסף הוא ילד מבית ספר יהודי בעיר.

הרוג נוסף הוא אלכס קלייטמן ז"ל. אשתו לריסה סיפרה ל"דיילי מייל" כי הוא נורה למוות בפיגוע בזמן שניסה להגן עליה. הם היו נשואים כ-50 שנה, והגיעו לאירוע "חנוכה ליד הים" מהעיר מטרוויל שבפרברי סידני כדי לחגוג יחד עם שאר הקהילה.

הערב הותרו לפרסום שמותיהם של שני נרצחים נוספים: הרב יעקב הלוי לויתן ז"ל וראובן מוריסון ז"ל.

אחמד אל אחמד הוא האדם שחטף את נשקו של אחד המחבלים שביצעו את הפיגוע. עוד דווח כי במהלך הפעולה אל אחמד נורה פעמיים, וכי הוא נשוי ואב לשניים.

"אנחנו מקווים שהוא יהיה בסדר - הוא גיבור", אמר אחד מקרובי משפחתו לערוץ 7 האוסטרלי, "הוא חטף שני כדורים. אני עדיין מחכה לפגוש אותו, לא נותנים להיכנס כי הוא יצטרך לעבור ניתוח".

זירת הטבח באוסטרליה רויטרס

פרטים חדשים נחשפו מחקירת הטבח בסידני. אחד המחבלים, נאביד אכרם, שנפגע באורח קשה עבד עד לאחרונה כפועל בניין ופוטר מעבודתו. במכונית שבה נסעו שני המחבלים לזירת הפיגוע נמצא דגל שחור - ונבדק הקשר לארגוני טרור ג'יהאדיסטים ובראשם דאעש.

זמן קצר אחרי הפיגוע פשטו עשרות שוטרים על בית משפחתו של המחבל ושניים מהם נעצרו. מקורו של המחבל בפקיסטן - כך על פי רשויות החקירה האוסטרליות.

המחבל השני, שחוסל, הוא חאלד אל-נבלוסי, אזרח לבנוני. המשטרה האוסטרלית מעריכה כי מדובר באב ובנו.