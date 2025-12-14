ח"כ אריאל קלנר מהליכוד הציג היום (ראשון) לראשונה את מתווה ועדת החקירה של הקואליציה לאירועי ה-7 באוקטובר, והצעתו עוררה סערה פוליטית חריפה.

ראשי האופוזיציה תקפו את ההצעה והצהירו שלא ישתפו פעולה עם מה שכינו "ועדת טיוח".

לפי המתווה, הוועדה תמנה שישה או שבעה חברים. בשלב ראשון, יו"ר הכנסת יגיש תוך 14 יום הצעה להרכב שתדרוש רוב של 80 חברי כנסת לאישור.

אם לא תושג הסכמה, הקואליציה והאופוזיציה ימנו כל אחת שלושה חברים שיבחרו מתוכם יושב ראש. אולם אם האופוזיציה לא תשתף פעולה תוך שבועיים, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יבחר את ששת החברים - מנגנון שבפועל מעניק לקואליציה שליטה מלאה.

בנוסף ימונו ארבעה נציגי משפחות שכולות כ"מפקחים" שיוכלו להשתתף בדיונים, להפנות שאלות ולהעיר על הדוח הסופי. הממשלה תקבע את נושאי החקירה, והדיונים יהיו פומביים למעט במקרי חשש לביטחון.

"למשפחות השכולות ולכל אזרחי ישראל מגיעות תשובות. כל מערכות המדינה חייבות להיבדק", אמר קלנר, והוסיף כי "רבים לא חושבים שהשופט עמית אובייקטיבי". הוא קרא לאופוזיציה: "לפחות בעניין הזה - נעשה את זה יחד".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות: "חמישה עמודים של הצעת חוק עם שורה תחתונה אחת: הנחקרים ממנים את החוקרים. זהו סכין בגבן של המשפחות השכולות. ההנהגה לא תברח מאחריותה ללמעלה מעשור של אובדן הרתעה, להעברת מזוודות מזומנים לחמאס ולבניית מפלצות טרור. בישיבתה הראשונה של הממשלה שלנו נבטל את הוועדה הפוליטית הזו ונקים ועדת חקירה ממלכתית".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצהיר: "האופוזיציה לא תשתף פעולה עם הצעת הקואליציה להקמת ועדת טיוח".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף: "רמת הניתוק מרקיעה שחקים. ביום בו נרצחים אחינו באוסטרליה - נשלח ח"כ להציג חוק שהוכתב לו. מי שמנסה לברוח מחקירה ממציא חקירה מותאמת אישית. במדינת ישראל תקום אך ורק ועדת חקירה ממלכתית אמיתית".