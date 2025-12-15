רבה של קהילת חב"ד בסידני, הרב יהורם אולמן, נשא הבוקר (שני) דברי הספד בבית הכנסת, בעקבות פיגוע הטרור בבונדי שזעזע את הקהילה היהודית - בו נרצח חתנו, הרב אלי שלנגר הי"ד, יחד עם חברי קהילה נוספים.

בדברים שנשא בפני המתפללים לאחר תפילת שחרית, התקשה הרב לעצור את דמעותיו. "איך נוכל להמשיך מכאן?", שאל בכאב.

"אסור לנו לאפשר לטרוריסטים - כל מה שהם רוצים זה לחנוק את חיינו כיהודים, לגרום לנו לאבד תקווה", אמר. "אנחנו חייבים להתעלות ולעשות את הדבר הזה, אין ברירה. אין לנו בריה אלא לומר ברוך דיין האמת. עכשיו זה הזמן להיות מאוחדים ככל האפשר".

בריאיון לרשת ב' הוסיף הרב אולמן כי "התשובה שלנו, היחידה שיכולה להיות לאלה שנהרגו על קידוש השם - אנחנו צריכים לעלות בקודש לשמור תשובה ומצוות, הם לא רוצים שניכנע להם. לא צריך לתת שכר למחבלים".

הוא סיפר כיצד ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר הטבח בעוטף עזה, "יצאו מפה הפגנות של אנטישמים שרצו לשרוף יהודים ונתנו להם רשות לעשות את זה. עוד לפני שהמלחמה התחילה זה קרה. אמרתי להם שכל פעם שהם נותנים שכר למחבלים זה מביא עוד מעשי טרור".

הוא התייחס לחתנו ואמר כי "לא רק הכירו - אלא ממש אהבו אותו. הוא מצא חן בעיני כל אחד ואחד. הוא היה אדם שהיה לו אכפת מכל אחד בקהילה, אני לא מבין מאיפה הייתה לו כזאת אנרגיה. היה לו קשר עם כולם".

הוא סיפר כי "אצלי זו אבידה פרטית של האדם בין הכי קרובים שיש לי, מרגיש שבקהילה שלי אני צריך לדבר עם כולם, לכל מי שהייתה אבידה כבדה".

"כולם הלכו לרצפה להתחבא, הוא (שלנגר) ראה אישה עם ילד והוא רץ אליה כדי להגן ואז ירו בו. גם ראובן מוריסון שהגיע לפני הרבה שנים מאוקראינה רצה להילחם".

הוא אמר כי בתו, אשתו של אולמן, "בהלם, לא יודעת איך תסתדר בלעדיו. יש להם חמישה ילדים, והכי קטן הוא ילד בן חודשיים, הוא כל כך שמח בו. הבת הגדולה עכשיו בדרך לסידני, אנחנו בדרך להלוויה".

הקהילה היהודית המקומית בסידני מתקשה לעכל את גודל האסון. חברי הקהילה תיארו את הרב שלנגר כדמות אהובה, מסורה ופועלת למען הכלל, אשר הרצחו פער חלל עצום בלבבות רבים.

הפיגוע עורר גינויים חריפים מצד מנהיגים יהודים באוסטרליה וברחבי העולם. קולות רבים קראו לחיזוק האבטחה סביב מוסדות יהודיים ולהגברת המודעות הציבורית למאבק באנטישמיות.