הרב אליעזר שנוולד בוועדה ערוץ כנסת

אלוף-משנה (מיל') הרב אליעזר שנוולד, ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין, התריע היום (שלישי) בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי הלחץ הציבורי לגיוס מיידי ומאסיבי של חרדים עלול לסכל את תהליך שילובם בצה"ל.

לדבריו, הפתרון המיידי לעומס במילואים אינו בגיוס חרדים - אלא בגיוס מחדש של אלפי לוחמים ששוחררו בשנים האחרונות.

"החוק הזה הוא כורח המציאות ויש לנו חלון זמנים היסטורי, אבל הלחץ של 'הרבה ועכשיו' יכשיל את זה", אמר הרב שנוולד לחברי הוועדה. כמי שמסייע בגיוס חרדים 26 שנה והקים מסגרות קרביות, הרב שנוולד הסביר את המורכבות של בניין הכוח וכן את המורכבות הלוגיסטית: "לקלוט עכשיו 5,000 או אפילו 2,500 חרדים דורש מכפלות של מ"פים, מג"דים ומח"טים שמבינים לרוחם. זו פרצלציה משמעותית שלא תקרה ביום אחד. אם נפספס בתהליך הזה - זו תהיה בכייה לדורות".

הרב דחה את הטענה כי העומס הנוכחי על המילואימניקים נובע רק מאי גיוס החרדים, והצביע על כך שהסיבה העיקרית ללחץ היא שב-10 השנים האחרונות שוחררו למעלה מ-172 אלף חיילי מילואים, בהם לוחמים רבים. "ישבתי אתמול בניחום אבלים ליד מפקד טנק מרכבה סימן 4, בוגר הישיבה, שלא עשה יום מילואים אחד ומתחנן שיגייסו אותו. יש יחידות שפורקו שאפשר להקים מחדש באופן מיידי להקל על העומס, בעוד בניית המסגרות לחרדים שמעוניינים להתגייס כעת, תיקח שנה וחצי-שנתיים".

"יש צורך לעדכן בחוק שהמנהלת שתוקם, תהיה מנהלת שיש בה אנשים בעלי רקע מבצעי שירדו לשטח וינחו את המפקדים כיצד להתנהל, והם גם יהיו הכתובת במקרים של חריגה", הבהיר הרב.

בנוסף, התייחס הרב לתוכן החוק וקרא לעגן בו התחייבויות ברורות כלפי אורח החיים החרדי: "חייבת להיות בחוק התחייבות של המדינה לחרדים, לא רק אמירות כלליות על 'השתדלות'. כדי שרבנים יתנו אמון, הם צריכים לדעת מה הצבא חייב לספק לחייל החרדי".

את דבריו חתם באופטימיות זהירה: "עם כל הרעש מסביב, אני מאמין שבעוד 10 שנים יתמודדו על תפקידי מג"ד גם אנשים מהציבור החרדי, פשוט כי אין ברירה אחרת".