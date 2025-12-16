משרד הבריאות דיווח היום (שלישי) על עלייה ניכרת בהיקף המתחסנים לשפעת: יותר מ-1.5 מיליון אזרחים, המהווים 15.7% מהאוכלוסייה, כבר התחסנו.

שיעור ההתחסנות בקרב בני 65 ומעלה עומד על 50.1%, לעומת 55% בעונת החורף הקודמת. הנתונים מעודדים, אך במערכת הבריאות מזהירים כי יש עוד דרך ארוכה, וקוראים להמשיך ולהגביר את ההתחסנות.

במקביל, לאור החשש מעלייה בתחלואת החורף, משרד הבריאות ממליץ לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות.

ההמלצה חלה גם על צוותים רפואיים ומבקרים במוסדות גריאטריים ובבתי אבות. מדובר בהרחבה של הנחיות חוזר החורף שפורסם באוקטובר, שכלל גם הוראה לתגבור הצוותים הרפואיים לקראת עומסים צפויים.

מהמשרד נמסר כי העלייה המוקדמת מהצפוי בתחלואה, בישראל ובעולם, מיוחסת לתת זן חדש של שפעת A: תת-הזן A(H3N2)-K. לפי המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם),דווחו 513 מאושפזים חיוביים לשפעת מסוג A ומקרה אחד מסוג B. כמו כן, דווח על פטירתם של ארבעה ילדים מהמחלה בשלושת השבועות האחרונים - שלושה מהם לא היו מחוסנים.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בצוות הטיפול במגיפות (צט"ם), הביעו רופאים ומומחים מקופות החולים תמיכה בקריאה להתחסן. משרד הבריאות ממליץ על חיסון לכלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה, בדגש על בני 65 ומעלה וחולים כרוניים.

במשרד הדגישו כי גם אם החיסון אינו מונע לחלוטין את ההידבקות, הוא מפחית משמעותית את חומרת המחלה - ובמקרה של ילדים, עשוי לספק הגנה עקיפה גם לסביבתם הבוגרת.