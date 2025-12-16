משלחת מתנדבי זק"א פועלת מאז שעות הערב (שלישי) בלב זירות הירי הקשות בסידני, אוסטרליה, לאחר שקיבלה אישור חריג להיכנס למקום שעד כה היה סגור לחלוטין.

הפעולה מתבצעת במסגרת שיתוף פעולה מקצועי עם משטרת סידני, כוחות הביטחון המקומיים ונציגי הקהילה היהודית בעיר.

לדברי זק"א, עם כניסת הצוותים לזירה הם נחשפו למחזה קשה: זירה שנותרה במצב שבו נמצאה מיד לאחר הפיגוע. המתנדבים החלו לפעול באיסוף דם וממצאים נוספים המחייבים קבורה על פי ההלכה, תוך רגישות רבה וכבוד למת, כפי שמתחייב מהמסורת היהודית.

הפעילות מלווה על ידי משטרת סידני, שהביעה הבנה עמוקה לחשיבות פעולת הארגון. קודם לכן נפגשו חברי המשלחת עם מפכ"לית משטרת הפדרציה האוסטרלית, קריסי בארט, ועם שר הפנים והביטחון הפנימי טוני ברק, שהביעו זעזוע עמוק מהאירועים וחיזקו את ידי המתנדבים.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש וראש המשלחת, אמר: "מאז הפיגוע הזירה הייתה סגורה לחלוטין, ורק לאחר פעילות מאומצת שלנו ושל חברי הקהילה היהודית מול הרשויות הותר לנו להיכנס לזירה. נכנסנו וראינו מחזה נוראי. עדות אילמת לחיים שנגדעו באכזריות. המראות הקשים והריח החזק מחזירים אותנו מיד לאירועים הקשים של השבעה באוקטובר. זה אותו רוע ואותו כאב. פעלנו בחרדת קודש לאסוף ולרכז את כל הממצאים והדם שנותרו בזירה, כדי שלא תישאר אף טיפת דם מאחור. זו חובתנו המוסרית והיהודית".

בזק"א הדגישו כי מדובר במספר רב של זירות ירי שונות. עם אור ראשון (רביעי), צפויים הצוותים לשוב למקום ולהמשיך את עבודת הקודש עד להשלמתה.

צילום: דוברות זק"א

