מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, קיים היום (שלישי) הערכת מצב מיוחדת בנוגע להיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת, הנעדרת זה כשלוש שנים.

בסיום הדיון הנחה המפכ"ל להעביר את ניהול החקירה ליחידת להב 433 - היחידה הארצית למלחמה בפשיעה החמורה הארצית והבינלאומית.

על פי דיווח בחדשות 12, המשטרה בודקת אם יש קשר בין ניסיון חטיפת ילדה שהתרחש אתמול בבאר שבע, לבין היעלמותה של היימנוט קסאו. בתיעוד מהאירוע נראה אדם ניגש לדלת ביתה של ילדה בעיר, ככל הנראה תוך ניסיון להכניס אותה לרכב. הילדה ברחה מהמקום בצעקות.

הילדה מבאר שבע היא חברה טובה של קסאו. על פי הדיווח, האדם שנראה בתיעוד מתגורר בצפת ומוכר למשפחת קסאו. בני המשפחה אישרו כי הם מכירים את האיש ואת משפחתו.

גורם במשטרה מסר כי ההחלטה על העברת החקירה ללהב 433 נובעת מהרצון "לעוד עין בוחנת" לקידום החקירה, אך הבהיר כי "לא חלה התפתחות מסוימת בחדרי החקירות".

קסאו, שעלתה עם משפחתה מאתיופיה שלוש שנים לפני שנעלמה, נראתה לאחרונה ביום 25 בפברואר 2024 במרכז הקליטה בצפת - שם תועדה מחלקת עלוני בחירות. מאז לא נצפתה.

ביום שני לפני כשבועיים נערך בכנסת דיון מיוחד בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות שבראשות ח"כ גלעד קריב (העבודה), בו נשמעו קריאות נרגשות מצד בני משפחת קסאו, שהביעו תסכול עמוק מהיעדר ממצאים.

האב, טפסאי קסאו, דרש להעביר את תיק החקירה לשב"כ ולהגדיר את בתו כחטופה: "יכול להיות שהמשטרה עשתה הרבה מאוד פעולות חיפוש, אבל במבחן התוצאה אין קצה חוט. המשטרה עשתה כל שביכולתה - עכשיו זה מעבר ליכולותיה. מבקש קמפיין הסברה כלל-ארצי. הציבור לא מכיר את הבת שלי".

האם, באנציייהו קסאו, אמרה: "המשפחה מנסה להמשיך לחיות, אבל לא יכולה עד שהיימנוט תימצא", והאחות אירוסלם קראה: "למה לא מגדירים את אחותי כחטופה? המשטרה רק מקווה לנס. תעבירו את התיק לשב"כ".

בדיון השתתפו גם חברי כנסת מכלל סיעות הבית. ח"כ בני גנץ הודיע כי יפנה לראש השב"כ כדי לבדוק כיצד ניתן לסייע באיתורה. ח"כ פנינה תמנו שטה אמרה: "היימנוט היא ילדה של כל ישראל. מדינת ישראל יודעת למצוא אויבים - אבל לא ילדה שנעלמה". ח"כ משה סולומון הוסיף: "המשפחה עלתה לישראל כדי לחיות בביטחון, והנה דווקא כאן קרה האסון".

נציג המשטרה, סנ"צ אבי עייש, הודה: "נכשלנו במשימה. נעשו מאמצים רבים, הוקם צוות איפכא מסתברא וצוות לבחינת תהליכי החקירה. יש פנייה להקמת עוד 150 מצלמות במרחב צפת".

במהלך החודש האחרון התקיים יום חיפושים נרחב נוסף באזור היעלמותה, בהשתתפות כוחות פרשים, יחידת כלבנים, רחפנים ומתנדבים - לצד חברי כנסת שהגיעו לשטח.

יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב סיכם: "נבקש לזמן את השב"כ לדיון החסוי הבא. נדרוש ממשרד העלייה והקליטה ומהסוכנות היהודית תוכנית קמפיין להעלאת המודעות - תוך 7 ימים".