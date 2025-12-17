בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת התקיים דיון מיוחד כהזדהות עם הקהילה היהודית באוסטרליה בעקבות הפיגוע הקשה שאירע בסידני בתחילת השבוע. בין המשתתפים בדיון היה שימי סגל, דובר חב"ד וחברו של הרב אלי שלנגר הי"ד, אחד הנרצחים בפיגוע.

בריאיון לערוץ 7 סיפר סגל על דמותו הייחודית של חברו - הרב שלנגר הי"ד. "הרב אלי הוא חבר יקר. אני מכיר אותו באופן אישי כבר שנים רבות. בכל דבר שהיה קשור לאוסטרליה, ובכול עניין אחר, ידעתי שיש לי איש קשר זמין ומיידי. כששמענו על הפיגוע והתחלתי לקבל בקשות מגופי תקשורת לקבל איש קשר משם, שלחתי לכולם את המספר של הרב אלי מתוך הרגל, ואמרתי להם שהוא האיש המתאים.

תוך דקות חזרו אלי כולם ואמרו שהוא לא עונה. ניסיתי להתקשר אליו בעצמי והוא לא עונה, אז התקשרתי לשליח אחר, והוא נשמע חנוק מדמעות. הוא אמר לי 'שימי, אני רוצה לספר לך שהמצב קשה מאוד'. הבנתי את הכל ובכינו ביחד. זה רגע לא פשוט בכלל", הוא משחזר את הרגע בו התבשר כי חברו הטוב נרצח.

לדבריו, "מי שהכיר את אלי ידע שהמהות שלו זו שמחה. הוא היה יהודי שמח. חסיד מסור, שליח מסור, אב מסור, אבל המהות שלו הייתה שמחה. אחרי השבעה באוקטובר הוא הגיע לכאן לישראל במסגרת חב"ד במטרה לשמח אנשים, לחבק אותם, להעניק להם חום ואהבה. זה גם מה שהאנשים שם והרב שלנגר היו רוצים, שנהיה עכשיו בשמחה ונמשיך את הפעילות".

"סידני היא זאת שמתחילה את ההדלקות ברחבי העולם. ראינו בכל העולם שאנשים הגיעו להדלקות כבר ביום הראשון כדי להצהיר שעם הנצח לא מפחד. אנחנו בחג שמהותו הוא ניצחון האור על החושך וכבר ביום למחרת התבשרנו שבתי חב"ד ובתי הכנסת בסידני נפתחו מחדש והמשטרה אישרה לקיים את האירועים", מדגיש סגל.

במהלך הדיון בכנסת שמעו הנוכחים עדויות מכלי ראשון על הטבח. "במהלך הדיון דיבר דודו של הרב שלנגר בשם השלוחים ודיבר גם חמיו, הרב אולמן, שהוא ראש בית הדין בסידני. שניהם סיפרו על התחושות הקשות ועל מה שהם עוברים. היו להם שני מסרים - המסר הראשון היה שמדינת ישראל צריכה להבין שכל החלטה שלה בקשר של עם ישראל לארץ ישראל, משפיעה באופן מיידי על מה שקורה בתפוצות. ברגע שהמחבלים רואים חולשה בקרב מקבלי ההחלטות הם מבינים שהטרור משפיע ומתכננים את הפיגוע הבא. לכן אנחנו צריכים שממשלת ישראל תעמוד איתן מול הלחצים מבית ומחוץ. הזעקה שצריכה לצאת מהמקום הזה היא שעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל הם דבר אחד ויהודי העולם קשורים לארץ ישראל. זו הייתה הבקשה שלנו", מסביר סגל.

הוא מציין כי "הדבר השני הוא הבקשה שהמדינה תכיר במשפחות נפגעי הטרור, ביתומים ובאלמנות, ושהמדינה תסייע להם במשך השנים הקרובות. זאת בנוסף לסיוע של הקהילה באוסטרליה ושל חב"ד שיצאה בקמפיין גדול לאיסוף כספים עבור המשפחות. אני מקווה שאכן הממשלה תירתם לשני הדברים הללו".

בהמשך הריאיון מתייחס הרב סגל גם לעלייה באנטישמיות ולתקיפת חסידי חב"ד בניו יורק. "אלו שהתקיפו את הבחורים האלו לא ידעו שהם חב"דניקים, הם זיהו אותם כיהודים. זו גם הדרישה שלנו ממשלות העולם: האנטישמיות פוגעת בכולם, גם באזרחים שרק יזוהו כיהודים. הדרישה שלנו היא שיהודים יוכלו ללכת בכל מקום מבלי שיפגעו בהם. אנחנו מקווים שהטבח הקשה הזה יאיר את עיני ממשלות העולם שצריך לגדע את האנטישמיות".