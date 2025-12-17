אלוף (מיל') נועם תיבון, לשעבר מפקד אוגדת איו''ש והגיס הצפוני וכיום חבר מפלגת יש עתיד, התייחס הבוקר (רביעי) למדיניות הביטחונית של ישראל בריאיון לרדיו 103fm.

"תפיסת הביטחון שאני דוגל בה כבר הרבה מאוד זמן פשוטה: מאז 7 באוקטובר אסור לנו לנקוט מדיניות של הכלה", אמר תיבון. לדבריו, "המדיניות ההזויה הזאת של נתניהו אפשרה לאיראן לעשות טבעת אש סביבנו. מה שמאיים עלינו - צריך לתקוף אותו".

עוד הוסיף כי אם איראן חוזרת לפעילות שמסכנת את ישראל, יש לפעול נגדה מבעוד מועד. "אם איראן חוזרת בצורה פעילה וזה עתיד לסכן את מדינת ישראל, צריך לתקוף אותה לפני כן".

תיבון ציין כי בעיניו יש לאמץ תפיסה של מלחמת מנע, במטרה למנוע התעצמות של איומים סמוך לגבולות ישראל. "תפיסת הביטחון שאני מוביל צריכה להיות גם במלחמת מנע כדי לא לאפשר למפלצות לגדול לנו ליד הגבול ולא להגיע אף פעם לאירוע כמו 7 באוקטובר".

עם זאת, הוא הדגיש כי הישגים צבאיים חייבים להיות מלווים במהלך מדיני. "לאורך כל המלחמה התרעתי על כך שאחרי כל הישג צבאי צריך לבוא הישג מדיני שינצל את מה שהצבא השיג בפעילות יוצאת דופן, ולהפוך את זה להסכם בשטח שמשנה מציאות".

לדבריו, בעוד שעם איראן לא ניתן להגיע להסדר מדיני, עם שכנות בצפון היה אפשר להגיע להסכמים משמעותיים יותר. "בנושא סוריה ולבנון היה אפשר להגיע להסכמים הרבה יותר דרמטיים שיביאו להרבה יותר ביטחון, וזה הפך למצב שבו חיזבאללה מנסה להגיע לשגרה של התחמשות, ובסוריה התמונה לא לגמרי ברורה. בשביל לנצח במלחמה צריך שתי רגליים וצריך תפיסה ביטחונית ברורה".

כאשר נשאל לאילו הסדרים הוא מתכוון, אמר תיבון כי יעדו היה שלבנון תהיה מדינה אחת עם צבא אחד, "שלא תהיה שם מדינה בתוך מדינה. אם אתה רואה שזה לא עובד, צריך להיות ערוכים לפעול גם בכוח".

גם לעתיד רצועת עזה התייחס תיבון ואמר כי ישראל איבדה את היכולת להשפיע על ההכרעה המדינית. "בגלל שלא הגענו להסדרים טובים, מי שקובע את עתיד עזה הם טראמפ וארצות הברית ולא מדינת ישראל", אמר. לדבריו, "אנחנו צריכים שמי שיוביל שם את המערכה הביטחונית היא מצרים, לא קטר ולא טורקיה. בסוף קובעים לך מה יהיה, וזה מאוד מסוכן".