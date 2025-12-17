איריס חיים נואמת באירוע מרכז מורשת בגין

בטקס שהתקיים אמש (שלישי) במרכז מורשת מנחם בגין בירושלים, ובמעמד שר האנרגיה והתשתיות ח"כ אלי כהן, הוענק פרס בגין לשנת תשפ"ה לשני זוכים: האם השכולה איריס חיים וארגון "חיבורים בחקלאות".

איריס חיים, שבנה יותם ז"ל נחטף לעזה ונהרג בשוגג על ידי כוח צה"ל, זכתה בפרס על "היותה דמות מוסרית ומנהיגותית המבטאת את האפשרות לבחור בחיבור, באחריות ובאור, גם בתוך החשכה הגדולה ביותר, על גילוי ערכים של חמלה, מסירות ואנושיות, אשר מעוררים השראה ומדגימים את כוחו של חיבור, שליחו ואנושיות".

בדברי התודה אמרה חיים: "אני גאה ומתרגשת לקבל היום את פרס מנחם בגין, שנתיים ויום לאחר מות גופו של בני יותם. את תחושת הגאווה מלווה גם תודעת אחריות גדולה להמשך עשייה מיטיבה בשם יותם ובשמי כדי שנמשיך להיות ראויים למורשתו של מנחם בגין".

ארגון "חיבורים בחקלאות" קיבל פרס על היותו "ארגון שורשי-ישראלי המסייע למאות משקים חקלאיים ברחבי הארץ ומפעיל אלפי מתנדבים בשנה ובכך מחזקים את החוסן הלאומי ואת הקשר בין העם לאדמתו".

מדובר בעמותה שמטרתה לחבר בין בני נוער לענף החקלאות, בעיקר דרך התנדבות בסיוע לחקלאים שנקלעו למשבר בעקבות מלחמות, וכן לחזק את התוצרת החקלאית הישראלית. היא מעודדת בני נוער לנצל את חופשת הקיץ להתנדבות בחקלאות ומקדמת ערכים כמו חיבור לאדמה, עבודה עברית, ואהבת הארץ דרך עבודה חקלאית.

מרכז בגין מעניק את הפרס מדי שנה כאות הוקרה למעשים, תרומה או הישגים יוצאי דופן למען עם ישראל ומדינת ישראל. הפרס מוענק ליחידים או קבוצות שפועלים ברוח דרכו ומורשתו של מנחם בגין.

ראש מרכז מורשת בגין, הרצל מקוב, מסר: "בבחירת הזוכים השנה, הוועדה עשתה נכון כשבחרה בשלוש נשים שפרצו מחסומים רבים ופעלו באופן אמיץ ונחוש למען האמת שלהן, ובארגון חלוצי שבא לחבר את הנוער לעבודת האדמה. כן ירבו מיזמים כאלה שבימים לא פשוטים מדגישים את העשייה החיובית והברוכה בישראל ולמען ישראל".