אוניברסיטת סידני באוסטרליה הודיעה על פיטוריה של ד"ר רוז נקד בגין "התנהגות בלתי הולמת חמורה", מספר חודשים לאחר שתועדה מטרידה סטודנטים יהודים בקמפוס במהלך חג הסוכות האחרון.

נקד, מרצה לתקשורת ופעילת תרבות, נראתה בתיעודים שפורסמו ברשת Sky News מתעמתת עם סטודנטים שחגגו את החג. בסרטונים נשמעת נקד שואלת את הנוכחים אם הם "ציונים", וממשיכה להטרידם למרות בקשותיהם החוזרות שתעזוב את המקום.

בסרטונים נשמעת נקד אומרת: "ציונות היא הצורה הנמוכה ביותר של זבל. ציונים הם הדבר הכי מגעיל שעבר אי פעם על פני כדור הארץ".

הסטודנטים הדגישו כי לא השתתפו בפעילות פוליטית כלשהי, אלא קיימו חגיגה שקטה בקמפוס.

האוניברסיטה השעתה את נקד כבר באוקטובר, זמן קצר לאחר פרסום הסרטונים, ואתמול הודיעה באופן רשמי על סיום העסקתה. ההודעה פורסמה לאחר מתקפת הטרור בבונדי ביץ', שזעזעה את אוסטרליה.

דובר האוניברסיטה הגדיר את התנהגותה כ"מטרידה מאוד ובלתי מקובלת", והדגיש: "לאנטישמיות אין מקום באוניברסיטה הוותיקה ביותר באוסטרליה".

לדברי ה"דיילי מייל", האוניברסיטה ציינה כי "הכנסנו רפורמות משמעותיות מאז פירוק המחאה בקמפוס בשנה שעברה, והמספר התלונות בנושא אנטישמיות ירד באופן ניכר".