יענקי סופר, מתנדב בארגון הצלה באוסטרליה, נפצע באירוע הירי שהתרחש במסיבת חנוכה בחוף בונדי שבסידני, וניצל ממוות בזכות מכשיר קשר שנשא על גופו.

לפי דיווח של ערוץ 9News האוסטרלי, הקליע פגע במכשיר הקשר שהיה על אפוד ההצלה של סופר, ובלם את עוצמת הפגיעה שהייתה עלולה להיות קטלנית.

סופר נפצע בחזה ובגב וסבל מפגיעות מרסיסים, אך למרות זאת המשיך להעניק טיפול לפצועים בזירה עד שפונה לבית חולים. רופאיו של סופר מסרו כי "ללא המכשיר הפגיעה הייתה קטלנית".

לדברי מנדי ליצמן, מתנדב הצלה נוסף שהיה במקום, "מיקום מכשיר הקשר היה קריטי. זה לא פחות מנס". ליצמן תיאר את הזירה כ"אזור מלחמה" וסיפר כי עוברי אורח סייעו למיין פצועים ולעצור דימומים.

ליצמן עצמו ניסה להציל את הרב אלי שלנגר שנורה וקרס מולו, אך זה נפטר מפצעיו. "אחד החלקים הקשים ביותר היה לראות את החבר שלי ככה, לעזוב אותו ולעבור לאדם הבא", אמר בדמעות.

זירת הטבח באוסטרליה רויטרס

מספר הנרצחים במתקפת הטרור האנטישמית בחוף בונדיי ביץ' שבסידני עומד על 15. מדובר בטבח הקשה ביותר שחוותה אוסטרליה זה 30 שנה - מאז אירוע ירי המוני באי טסמניה ב-1996, שבו נהרגו 35 בני אדם.

שני המחבלים הם אבא ובנו: סג'יד אכרם בן ה-50 חוסל, ובנו נאביד אכרם בן ה-24 נפצע באורח קשה. לפי המשטרה, האב סג'יד החזיק ברישיון שישה כלי נשק. המשטרה איתרה ברכבם של המחבלים דגל דאעש.

האב סאג'יד הגיע לאוסטרליה בוויזת סטודנט ב-1998, ולפי מקורות אוסטרליים נולד בפקיסטן. הבן נאוויד הוא אזרח אוסטרלי שנולד במדינה, וב-2019 נערכה בדיקה לגביו ב-ASIO (שירות הביטחון הכללי האוסטרלי), בשל חשד לקשרים שלו עם גורמים עוינים, ובסיומה נקבע כי אין אינדיקציה לסכנה כי יעסוק באלימות.

עד כה פורסמו שמותיהם של 12 מבין 15 הנרצחים בפיגוע: שליח חב"ד הרב אלי שלנגר (41) שהיה ממארגני האירוע החגיגי בחוף בונדיי לרגל חג החנוכה; ניצול השואה אלכס קלייטמן (87) שאשתו העידה כי נרצח כשניסה להגן עליה; טיבור ויצמן, שלפי דיווחים נורה גם כן בזמן שהגן על אשתו ששרדה; דן אלקיים (27), אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה; הרב יעקב הלוי לויטין, שגם הוא היה שליח חב"ד; ראובן מוריסון (62), במקור מברית המועצות, חבר בקהילת חב"ד באוסטרליה; מריקה פוגאני בת ה-82 ומטילדה בת ה-10, שמשפחתה לא הסכימה לפרסם את שם המשפחה שלה; בוריס גורמן בן 69, ורעייתו סופיה גורמן בת 61, שנאבקו עם אחד המחבלים לפני שנרצחו ואדית ברוטמן.

אתמול הותר לפרסום כי בטבח נרצח גם פיטר מאהר, שוטר לשעבר ששירת במשך 40 שנה בשורות המשטרה ומאמן נבחרת רוגבי ילדים בהתנדבות.