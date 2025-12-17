המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות פרסם הדוח השבועי שלו, ממנו עולה כי נמשכת העלייה החדה בתחלואת השפעת.

על פי הנתונים, השבוע אושפזו בבתי החולים 484 חולים חדשים, בהם 162 ילדים שחמישה מהם אושפזו במחלקות טיפול נמרץ.

מאז תחילת העונה אובחנו 2,208 בני אדם עם הנגיף, בהם 862 ילדים המהווים כ-40% מהחולים. 41 ילדים אושפזו בטיפול נמרץ מאז תחילת העונה.

יותר ממיליון וחצי תושבים התחסנו נגד שפעת בכל קופות החולים.

מוקדם יותר הקליט מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מסר לציבור בעקבות התפשטות השפעת וקרא לציבור להתחסן.

"שפעת היא לא הצטננות", פתח והבהיר בר סימן טוב, "זו מחלה שעלולה להוביל לאשפוז ואף לתמותה, והשנה אנחנו בעונת שפעת מוקדמת עם עלייה בהיקפי ההדבקה - מה שאומר, שישנם גם יותר מקרים קשים".

מנכ"ל משרד הבריאות: שפעת זו לא הצטננות, לכו להתחסן דוברות

"המסר המרכזי שלנו לציבור הוא פשוט וברור", הוא המשיך ואמר, "זה הזמן ללכת ולהתחסן. החיסון לא הרמטי, אבל הוא בטוח, והוא האמצעי היעיל ביותר שיש כדי למנוע מחלה קשה ואשפוזים".

בר סימן טוב סיפר שיש עלייה בהיענות לחיסונים אבל "זה עדיין לא מספיק".

"במיוחד בקרב בני 65 ומעלה שיעורי ההתחסנות נמוכים מדי", הוא הסביר, "וזה לא טוב, כי זו האוכלוסייה שהשפעת מסוכנת עבורה ביותר".

"לצד ההתחסנות, אנחנו ממליצים על צעדי הגנה ממוקדים", הוסיף מנכ"ל משרד הבריאות, "בבתי אבות ובמסגרות סיעודיות - עטיית מסיכות על ידי צוותים, דיירים ומבקרים, וגם לאוכלוסיות בסיכון במקומות סגורים וצפופים".

לסיום הוסיף בר סימן טוב עוד מסר: "מי שחולה, לא מרגיש טוב, או עם תסמינים של חום וצינון - נשאר בבית. לא יוצא לעבודה ולא למסגרות חינוכיות בתום חופשת החנוכה. ובמקביל, מערכת הבריאות ערוכה להתמודד עם העונה - אבל האחריות לצמצם את התחלואה היא של כולנו".