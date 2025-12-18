ראש ישיבת "אורות שאול", הרב תמיר גרנות, התייחס בראיון לערוץ 7 למחלוקת סביב גיוס החרדים לצה"ל. לדבריו, יש להתחיל בגיוס הדרגתי כבר בגיוסי מרץ ואוגוסט הקרובים, נוכח המציאות הביטחונית המחייבת.

לדבריו, "השבעה באוקטובר, חרבות ברזל, לא באה עלינו קִמְעָה קִמְעָה, אלא סערה גדולה ושטף גדול, והאיום הקיומי שמסביבנו הוא בשטף גדול ולכן חייבים לעשות צעד משמעותי וחייבים לנעוץ רגל בדלת ולהתחיל לחולל שינוי".

הרב גרנות הדגיש כי לא ניתן עוד להסתפק בהצהרות לעתיד: "החוק צריך לדבר לא על מה שיקרה עוד שנתיים, אלא על מה שיקרה מחר בבוקר בגיוס מרץ, בגיוס אוגוסט".

עם זאת הוא הבהיר כי "לא יתגייסו כל החרדים מחר בבוקר, מי שחושב ככה הוא טועה. מי שחושב שאפשר להמשיך עם המצב הקיים ולא יקרה כלום ולגלגל את זה עוד שנתיים ואחר כך הפריץ ימות או הכלב ימות, ותהיה ממשלה חדשה, לא רק שהוא טועה טעות חמורה, הוא גם עלול ליצור נזק מורלי ונזק ביטחוני עצום לעם ישראל. לכן חייבים להתחיל לגלגל את זה אמיתית".

בהתייחסו לטענה שאין מוטיבציה מספקת בקרב הציבור החרדי, השיב הרב: "יש מוטיבציה גבוהה בנוער החרדי, בצעירים החרדים להתגייס - 30-40% מחר בבוקר יתגייסו עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, אם רק יאפשרו להם. החברה שלהם לא מאפשרת להם. ברגע שזה ייפתח, הם יבואו בשמחה".

עם זאת, לדבריו, על הצבא להיות מוכן בהתאם: "צריך שיהיו פקודות מטכ"ל שמסדירות את השירות הדתי והחרדי בדיוק כמו פקודת השירות המשותף לנשים. כמובן שצריך שהחרדים יגידו 'רוצים אנחנו', כי אחרת בשביל מה שצה"ל יעשה את זה. צה"ל צריך להיות מוכן עם מסלולים מותאמים ומסגרות מתאימות".

הרב גרנות התייחס גם לפן הרגשי והחברתי שבשיח הציבורי, וטען כי "ההפך מהאהבה היא לא שנאה, ההפך מהאהבה זו חרדה. החרדה לפעמים מולידה שנאה". הוא הוסיף כי החרדה קיימת בכל הצדדים - בשמאל, בציונות הדתית ובחברה החרדית - והיא זו שמשתקת את התהליך.

"לפי התורה", המשיך הרב, "כל בחור צריך להתגייס. יש קושי בחברה החרדית שצריכה לעבור תהליך? בסדר, נעשה את זה בתהליך ובהושטת יד. כשהחרדה מארגנת ומנהלת את החיים, גם של הימין הדתי שחושש ממה שיקרה, גם של החרדים וגם של החילונים, שום דבר לא יכול לקרות ואז גם מופיעה שנאה שצומחת מהחרדה".

"אני מבקש, מציע, לימין הציוני דתי העמוק להפסיק לפחד, להגיד את האמת, להגיד אותה באהבה ולא בכעס. לא להגיד לחרדים - 'אתם משתמטים ואתם רעים', כי זה לא נכון. הם לא משתמטים, הם לא רעים, הם בפועל לא מתגייסים כי ההנהגה והשיטה שלהם לא נתנה להם עד היום להתגייס".

הוא קרא להנהגה החרדית "להסתכל על ההזדמנות שיש כאן. זו הזדמנות אדירה, הזדמנות נפלאה ואפשר לייצר משהו שלא היה מעולם שהוא גם ישפיע לטובה על האווירה הדתית בצבא, על ההתנהגות הדתית בצבא - דברים שאנחנו נאבקים עליהם. אבל צריך לעשות את זה מתוך הבנה שזה בית משותף של כולנו, בעיות הביטחון הן של כולנו, המלחמה היא של כולנו, וגם התורה היא של כולנו ולכן צריך לעשות את זה ביחד ובאמון, וחרדה לא מאפשרת את זה".

ביחס לשיח התוקפני מהימין כלפי תומכי גיוס שוויוני, מחשש להפלת הממשלה, אמר: "שמעתי דברים כאלה מערוץ 14, ואפילו מרבנים שמעתי". הוא ציין כי אותם אנשים התוקפים את הדורשים גיוס - "הם פוגעים בציונות הדתית, מה זה בעצם אומר על מי שעושה את זה? אם כל דבר שאתה מתנגד לו אתה ישר צובע אותו - זה בלפור, זה קפלן - זו בערך רמת הטענות".

"למה אנשים עושים את זה? כי מפחדים להתמודד עם האמת. מפחדים להתמודד עם שאלות מורכבות", הסביר הרב גרנות. "מכיוון שמפחדים להתמודד עם השאלות, במקום להתייחס לגופן של טענות, להשמיע טענות אמת, אז אתה צובע את מי שאומר אחרת בזה שהוא 'שמאלן, פרוגרסיבי, אנטי-ממשלה', והכול נגמר - ולא משנה שהוא ארץ ישראל השלמה, לא משנה שהוא ימני, לא משנה שהוא ציונות דתית, זה לא משנה. זה גם יגרום נזק חמור למפלגת הציונות הדתית, וחבל, שעשתה כל כך הרבה פעולות משמעותיות בשנים האחרונות. חבל שהיא תינזק".

"זה גם לא אמיתי וגם פוגע בתורה", הסביר הרב. לדבריו, "אפשר לדבר אמת וגם אפשר להתווכח. אם מישהו חושב שיש לו הצעה אחרת לגיוס חרדי ורוצה להסביר למה ואיך זה יכול לקרות באמת, בסדר, צריך לשמוע".

הרב גרנות הביע אכזבה מהנהגת הציבור החרדי: "צריך להיות אמת, אף אחד בהנהגה החרדית לא מוכן לומר שהם מוכנים לגייס ולתמוך. הרב דב לנדו לא היה מוכן אפילו שבחורי ישיבות חרדיים יאמצו חיילים פצועים בתפילתם. הניתוק הוא גמור".

לדבריו, אם לא תהיה אמירה פומבית מצד ההנהגה החרדית התומכת בחוק, על המדינה לנקוט בצעדים: "המדינה תאמר, אנחנו לא נוכל לתמוך, לא במוסדות ולא בפרטיים, עד שיתחיל גיוס".

בהתייחסות ליכולת של צה"ל לקלוט את החרדים, אמר: "אומרים 'הצבא לא רצה'. נכון, הוא לא רצה, הוא היה בקונספציה, אבל עכשיו הוא רוצה. אם הצבא יכול עכשיו לקבל בשנה הקרובה רק 5,000 או פחות, תתחילו עם זה ותחזירו את ההטבות - רגע אחד אחרי שזה קורה".

לגבי מתווה ביסמוט אמר הרב גרנות בביטול: "נייר. בעוד שנתיים אולי הנייר הזה יוכל להיבחן ומי יודע מי יהיה אז. בתוך החוק יש מנגנוני ביטול שלו - יש ועדה שיכולה להגיד צה"ל לא עמד בתנאים, ומי יגיד? שני חרדים ועוד שלושה מתוך הצבא. הוועדה יכולה לבטל את כל החוק. ברור למה זה נעשה ככה - כי החרדים כרגע לא רוצים לעשות את הצעד. והונאה אסור לקבל".

לרגל חג החנוכה, אמר הרב כי "חנוכה זה חג שמחזיר אותנו לצורך בדיוק, באמת, בשמירה על הזהות שלנו ולזכור מי אנחנו כיהודים שאסור שהעולם יבלבל אותנו. אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו ולפעול לפי התורה שלנו, לפי המוסר שלנו, לפי האמת שלנו".

לסיום שיתף הרב גרנות בדברים שכתב בנו, סרן אמתי גרנות הי"ד, שנפל בקרב: "אחרי ארוחת החג, התברר והתחדד לי עוד יותר עד כמה חנוכה הוא חג משמעותי לדורנו - הצניעות, המשפחה, הטהרה, ההתרחקות מחיים חיצוניים שמספקים צרכים חיצוניים לאדם".

"אחד הקשיים היה שהיוונים בתחילת הדרך לא יצרו קונפליקט חזיתי, אלא היו מאוד מבלבלים. הם אמרו לאדם, אין בעיה שתחיה בדבקות, שתתפלל, ורק אחר כך תקפוץ לתיאטרון, תבוא לגימנסיון. וככה אדם הולך ומאבד את זה בלי לשים לב, עד שהוא מרגיש שמה שהוא היה פעם זה ילדותי, כבר לא מאמין שאפשר לחזור לזה. הוא אפילו לא מרגיש שייך לזה. אין דרך אחרת לבנות עולם רוחני, אין דרך אחרת להגיע לדבקות בתורה ובהשם. גם האדם הצדיק הגדול ביותר יכול לאבד את זה אם אין לו טהרה ואין לו צניעות. כמה חשובה היא תנועת הבירור הפנימי והוודאות בעולם הרוחני, השאיפה והאמון במהלך של תיקון עולם".