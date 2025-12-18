קמפיין גיוס המונים בינלאומי נפתח בעקבות טבח חנוכה שאירע באירוע הקהילתי "חנוכה על הים" בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה, ומיועד לסיוע למשפחות כלל הנרצחים והנפגעים בפיגוע הטרור האכזרי שזעזע את הקהילה היהודית ואת העולם כולו.

בין המשפחות שעבורן נפתח הקמפיין נמנות משפחתו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד ומארגן האירוע שהותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים, כולל תינוק קטן, משפחתו של הרב יעקב לוויטין, מזכיר בית הדין המקומי, דן אלקיים מצרפת, פיטר מיגר, שוטר לשעבר וצילום חובב; וטיבור ויצמן, סב שניסה להגן על משפחתו.

הקמפיין, המנוהל ומופעל על ידי חברת גיוס המשאבים הבינלאומית- צ'רידי, נועד להעניק מענה כלכלי מיידי וארוך טווח למשפחות הנרצחים, לצורכי מחיה, ליווי רגשי, שיקום ויצירת יציבות בתקופה הקשה והמורכבת שלאחר האסון.

בתוך שעות ספורות בלבד נרתם הציבור היהודי והכללי ברחבי העולם, ולטובת הקמפיין גויסו כ־1.5 מיליון דולר, באמצעות אלפי תורמים. יעד הקמפיין עומד על 5 מיליון דולר.

בין התורמים הבולטים נמנה איש העסקים היהודי-אוסטרלי קווין ברמייסטר שתרם 100,000$ למען המשפחות.