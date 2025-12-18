הכוח האווירו־חללי של משמרות המהפכה האסלאמית באיראן הודיע על חידוש מבצע זריעת העננים ברחבי המדינה, זאת על רקע החרפת משבר המים.

לפי ההודעה, הפעילות תימשך עד סוף עונת האביב וכוללת את צפון מערב איראן, צפון מזרח המדינה והרמה המרכזית.

בהודעה נמסר כי זריעת העננים מתבצעת בשיתוף משרד האנרגיה והרשות המטאורולוגית של איראן, ומטרתה להגדיל את כמות המשקעים, על מנת להקל על ההתייבשות החמורה במאגרי המים - כולל אלו המשרתים את בירת המדינה, טהראן.

סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי זריעת העננים נועדה לסייע בניהול משאבי המים במציאות של מצוקת מים מתמשכת.

לפי גורמי מקצוע, זריעת עננים עשויה להגדיל את כמות המשקעים בשיעור של 18% עד 25%, אך מדובר בפתרון משלים בלבד, ולא תחליף לגשם טבעי או תשתיות מים מתקדמות.