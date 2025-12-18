שריפה פרצה הערב (חמישי) בדירה בעיר מודיעין עילית, בעקבות חנוכיה שנותרה דולקת ללא השגחה.

האירוע התרחש ברחוב שדרות יחזקאל, כאשר המשפחה הדליקה נרות חנוכה באחד מחדרי הבית ויצאה מן העיר - בעודם בוערים.

לוחמי האש ממרחב בנימין הוזעקו למקום, פעלו במהירות לכיבוי האש וביצעו סריקות לאיתור לכודים.

במהלך הפעולה אותרה חנוכייה במוקד השריפה, ונגרם נזק לרכוש בדירה. לא דווח על נפגעים.

מפקד האירוע להב ברק גרובי מסר כי מהתחקיר הראשוני עולה שהמשפחה לא כיבתה את הנרות טרם עזיבתה, והדגיש את הסכנה שבהשארת חנוכיות דולקות ללא השגחה.

כבאות והצלה לישראל קוראת לציבור להקפיד על הנחיות הבטיחות: אין להשאיר נרות חנוכה דולקים ללא השגחה. אין להדליק נרות בסמוך לחומרים דליקים.

אין להשתמש בחנוכיות מאולתרות או עשויות חומרים דליקים. מומלץ להתקין גלאי עשן בכל בית.