בג"ץ הוציא הערב (חמישי) צו ביניים נגד החלטת משטרת ישראל לאסור על אוהדי הפועל תל אביב ללבוש חולצות מחאה, בהן מסומנים בסמל "חלאות" המשטרה, תנועת "כך" ומכבי תל אביב.

בהחלטה ציינו השופטים דפנה ברק-ארז, יחיאל כשר ורות רונן כי "ניצב לנגד עינינו מעמדו הרם של חופש הביטוי, גם באירועי ספורט". השופטים הורו למדינה לבחון את מדיניותה הנוכחית במגרשי הכדורגל, ולהגיש תצהיר מעודכן בנושא עד ליום 4 בינואר.

עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור, ליתום פרץ ולירי קרן' המייצגים את אוהדי הפועל ת"א, מסרו בתגובה: "החלטת בג"ץ היום היא ניצחון לחופש הביטוי ולזכות להביע מחאה ולמתוח ביקורת - זכויות יסוד בכל חברה ליברלית. למשטרה יש תפקיד חשוב במאבק בפשיעה, אך היא לא משטרת מחשבות. הגבול הזה שורטט היום על ידי בג"ץ באופן ברור, וטוב שכך".

מהמשטרה נמסר כי היא "מכבדת את החלטת בית המשפט ותפעל ליישמה. יחד עם זאת, נבהיר כי המשטרה ובראשהה מפכ"ל המשטרה עומדים על כך שהכיתוב שבבסיס העתירה מעודד את הציבור שלא לציית לשוטרים - ובכך פוגע בעבודת המשטרה ומעלה חשש ממשי להפרות סדר חמורות ופגיעה בשלום הציבור".

עוד נמסר כי "החלטת בית המשפט מחייבת את כלל הצדדים, אבל אין בה כדי להצדיק את מעשיהם של אוהדי כדורגל, שבוחרים להגיע למגרשים ובמודע להמשיך ולעלוב בשוטרים מתוך רצון לייצר אי-סדר בסביבה של חברה נורמטיבית ולהפוך את אירועי הספורט לזירה של מחאות ועימותים הפוגעים בציבור הנורמטיבי, המבקש לקחת חלק באירועי ספורט מהנים".

"יודגש ויובהר, כי משטרת ישראל לא תאפשר לשום גורם באשר הוא לנצל את החלטת בית המשפט לצרכיו ליצירת פרובוקציות וליצירת אווירה אלימה ולעומתית בתוך המגרשים ונפעל בהתאם לחוק תוך מימוש כלל סמכויות המשטרה. זאת ועוד, יודגש, כי לא נאפשר המשך פגיעה בשוטרים, שעושים רבות למען שמירה על שלומם ובטחונם של רבבות האוהדים הנורמטיביים שמגיעים למגרשים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים למען הבטחת שלומם של האוהדים הנורמטיביים המגיעים למגרשי הכדורגל במטרה להינות מאירוע ספורט ותפעל בנחישות נגד אלה אשר מפירים את הסדר בניגוד לחוק ובאמצעות פגיעה בשוטרים ובעבודתם החיונית", נכתב לסיום.