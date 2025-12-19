ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע הלילה (שישי) על השקת תוכנית לאומית לרכישת נשק בחזרה מאזרחים' בעקבות הטבח בחוף בונדי שבסידני.

במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה בקנברה, אמר אלבניזי כי במסגרת התוכנית יירכשו כלי נשק עודפים, אסורים ובלתי-חוקיים. כל המדינות והטריטוריות באוסטרליה ידרשו לפתח את מערך איסוף כלי הנשק ולשלם לאזרחים תמורתם, בעוד שהמשטרה הפדרלית תהיה אחראית להשמדת הנשקים.

"האירועים הנוראיים של בונדי מראים שאנחנו צריכים להסיר יותר כלי נשק מהרחובות שלנו", אמר אלבניזי, שכינה את התוכנית "רכישת הנשק הגדולה ביותר מאז 1996". הוא העריך כי "מאות אלפי כלי נשק ייאספו ויושמדו באמצעות התוכנית".

הגבלות הנשק באוסטרליה הוחמרו לפני כמעט 30 שנה, לאחר טבח פורט ארתור, שבו אדם חמוש בנשק חצי-אוטומטי רצח 35 בני אדם באתר תיירות היסטורי בטסמניה. בעקבות האירוע, נחקקו חוקים נוקשים לגבי החזקת נשק, והרשויות השיקו תוכנית לרכישת נשק מאזרחים, שבמהלכה הוסרו מעל 650,000 נשקים אסורים מהרחובות.

למרות זאת, כיום קיימים באוסטרליה יותר מארבעה מיליון כלי נשק, יותר מאשר בזמן טבח פורט ארתור, כך לדבריו של אלבניזי.

בנוסף, הודיע אלבניזי כי ה-21 בדצמבר יוקדש כיום אבל לזכר הקורבנות בפיגוע בחוף בונדי. כל הדגלים על בנייני הממשל של אוסטרליה ושל מדינת ניו סאות' ויילס יורדו לחצי התורן.

עוד ציין כי במהלך השנה הבאה יוקצה יום אבל לאומי נוסף.