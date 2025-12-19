פעילות כוחות צה״ל ביהודה ושומרון דובר צה"ל

כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת מחוז ש"י פועלים בימים האחרונים בעוצמה בגזרות יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ לסיכול תשתיות טרור הפועלות במרחב.

במסגרת המבצע חוסל מחבל שהשליך מטען לעבר לוחמי חטיבת הצנחנים שפעלו בגזרת מנשה.

במהלך פעילות החטיבה נעצרו מחבלים נוספים שהיו חלק מהתארגנות טרור בג'נין. המעצרים התבצעו על בסיס מידע מודיעיני מדויק ובסיוע של כוחות מיוחדים.

כוחות מחטיבת עציון עצרו במהלך השבוע מחבלים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים. בנוסף, הוחרמו סכום של למעלה מ-30,000 שקלים שהוגדרו ככספי טרור, אקדח ואמצעי לחימה נוספים.

בחטיבת אפרים הושלם מבצע לתחקור חשודים על ידי לוחמי יחידת אגוז, שבמסגרתו נעצרו שלושה מבוקשים בטולכרם. הפעילות בוצעה כחלק מהלחימה המתמשכת בהתבססות טרור בצפון השומרון.

במרחב יהודה, כוחות מג"ב פעלו בפיקוד חטיבת יהודה והחרימו כ-35 רחפנים שהוחזקו שלא כחוק. במקביל, כוחות המשטרה החרימו אקדח, סכינים ומחסנית, בהכוונה מודיעינית של החטיבה.

המבוקשים שנעצרו, יחד עם אמצעי הלחימה שנתפסו, הועברו להמשך טיפול בידי שב"כ ומשטרת מחוז ש"י.