צה"ל פרסם היום (שלישי) הודעה רשמית ובה חשף כי כוח של חטיבת הצנחנים פעל בניגוד לנהלים כאשר נכנס בשבת האחרונה לכפר דיר דבואן שבגזרת בנימין, ללא אישור, וביצע השחתה בכלי רכב פלסטיניים.

מהתחקיר עולה כי מדובר בהתנהלות "החורגת מהנהלים, הפקודות ומהמצופה מלוחמים ומשרתי צה"ל". בעקבות האירוע בוצע תחקיר פנימי מקיף, שבו התגלו חריגות נוספות שטופלו גם הן.

כלל הלוחמים המעורבים זומנו למפקדיהם, נשפטו ונענשו. מפקדי הכיתות נשפטו למחבוש על ידי מפקד חטיבת הצנחנים. לוחם נוסף שיזם את פעולת הוונדליזם נשפט גם הוא למחבוש על ידי מפקד חטיבת בנימין.

כמו כן, נמסר כי כל המפקדים שהיו מעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל.

התחקיר הראשוני הוצג לרמטכ"ל אייל זמיר, שקבע כי מדובר באירוע חמור במיוחד.

לדבריו, התנהלות הלוחמים "מנוגדת לערכי צה"ל ולרמת המקצועיות המצופה מהם". הרמטכ"ל הנחה להשלים תחקיר פיקודי ולהעמיק את הבדיקה בפלוגה ובגדוד.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בשיתוף כלל מערכת הביטחון פועלים בגזרה למען ביטחון כלל התושבים תוך וידוא על שמירת החוק והסדר במרחב, מצופה מלוחמי צה"ל לפעול בהתאם לערכים ולנהלים המקובלים, כל חריגה נבדקת ומטופלת".