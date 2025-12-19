ערוץ "אל-ג'זירה" מפרסם תחקיר על ההגירה מרצועת עזה בתמיכה של עמותות הקשורות לישראל ובעידודה של ממשלת ישראל.

לפי התחקיר, ההגירה מתבצעת בשני מסלולים עיקריים - דרך שדה התעופה רמון למדינה שלישית, או דרך מעבר אלנבי לירדן ומשם למדינת היעד.

עוד נמסר כי עד עתה עזבו את רצועת עזה כ-7,000 פלסטינים, חלקם באמצעות עמותת "אל-מג'ד אירופה" הפועלת, לפי הדיווח, באמצעות חברות קש תחת כיסוי הומניטרי, ונהנית מתמיכה פוליטית וביטחונית מצד הדרגים הבכירים ביותר בממשלת ישראל, בהם רשות האוכלוסין ומשרד הביטחון.

תחקיר "אל-ג'זירה" טוען כי ישראל מנצלת את המצב ההומניטרי הקשה ברצועת עזה, תוך שימוש בהונאה דיגיטלית ובעמותות פיקטיביות, כדי לאסוף נתונים על תושבי הרצועה ולהקל על העברתם למדינות באסיה ובאפריקה, ובכך לשרת את התוכנית האסטרטגית של ישראל לריקון רצועת עזה מתושביה.