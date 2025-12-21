ימים לאחר שצה"ל הודיע על חיסולו של ראאד חסין סעד ("אבו מועז"), ראש מטה הייצור של חמאס ואחד מבכירי המטכ"ל הצבאי של הארגון, נחשפים פרטים נוספים מתוך העשייה המודיעינית שקדמה למבצע.

סעד, מי שנחשב לדמות מפתח ב"מהפכת" ההתעצמות של חמאס והיה אמון על חימוש הכוחות, חוסל במבצע שכונה "הסעודה האחרונה".

על פי עדויות הקצינים המעורבים, מדובר באחת הפגיעות המדויקות והמשמעותיות שבוצעו מאז תחילת הלחימה.

"הוא הקפיד להישאר בתנועה", מתארת סרן מ', רמ"ד יעדי התעצמות בחטיבת המחקר באמ"ן, בראיון שפורסם באתר צה"ל. "הוא זז בין מקומות מסתור, שהה במסגדים, בתי חולים ואזורים מלאים באזרחים - מתוך הבנה שהוא יעד עליון".

לדבריה, סעד לא רק היה מתכנן, אלא שותף פעיל למימוש תכנית "חומת יריחו" - החדירה ליישובי עוטף עזה: "מעבר לתיאום המבצעי, הוא היה אחראי בפרט על אספקת אמל"ח לכוחות חמאס".

סגן י', רמ"ח יעדי פעולַת אויב בחטיבת המחקר, מסביר: "התהליך נבנה לאורך זמן. איסוף מודיעין עיקש, מעקב צמוד והכנות מוקדמות - עד שנפתח חלון הזדמנויות. כשהתמונה הושלמה - פעלנו בדיוק ובמהירות".

לדבריו, "החשיבות של הסיכול הייתה ברורה - מדובר באחד הבכירים הפעילים ביותר, חבר מטכ"ל מקורי, ואיש שאחראי ישירות להברחת ואספקת אמצעי לחימה לפגיעה בישראל. אי אפשר היה לאפשר לזה להימשך".

באשר להשפעה על חמאס, מציין סגן י': "הפגיעה ביכולת שלהם להמשיך את ההתעצמות ניכרת. היום הם פועלים מתוך אילוץ - עם ניסיונות נקודתיים ויכולת שיקום שמצטמצמת כל הזמן".

למרות ההישג, קציני המודיעין אינם שוגים באשליות. "יש עוד עבודה", אומרת סרן מ'. "אנחנו יודעים מי הבא בתור. כל אחד מהחיילים והקצינים כאן מבין את גודל המשימה - הסיכול הזה נותן תחושת סיפוק, אבל הדרך עוד ארוכה".