תחקיר של אבישי גרינצייג שפורסם הערב (ראשון) בערוץ i24NEWS חושף מערך מתוחכם שנועד לקדם את תדמיתה של קטאר כמתווכת מרכזית ואמינה בעסקאות מול חמאס, תוך ניצול שיטת התדרוכים הישראלית והעברת מסרים לעיתונאים מובילים.

ליבת המנגנון: קשר הדוק בין היועץ אלי פלדשטיין לבין איש התקשורת שרוליק איינהורן, שהחלה באפריל 2024 בעקבות חיבור שביצע יועץ התקשורת יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מהתכתובות שפורסמו עולה כי פלדשטיין שיגר שוב ושוב מסרים מוכנים לאיינהורן והפיץ אותם לעיתונאים שונים בשם "גורמים ביטחוניים" או "אמריקנים בכירים". חלקם שודרו מילה במילה בערוצי חדשות מרכזיים.

התחקיר מתאר כיצד נבנו "מסרים" שלפעמים הומצאו לחלוטין: החל מ"אכזבה אמריקנית ממצרים", דרך ביקורת פיקטיבית על המודיעין המצרי, וכלה בשבחים על קטאר כ"מתווך אמין וישר".

לעיתים הוצגו המסרים כאילו הגיעו מגורמים רשמיים, ולעיתים נמסרו ישירות לכתבים כדי לעצב את סדר היום התקשורתי בישראל.