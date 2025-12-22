הרב אברהם עידן, ראש ישיבת עטרת הלוי, טען אמש (ראשון) בריאיון לרדיו 'קול חי' כי הוכה באלימות על ידי שוטרים במהלך האירועים הסוערים בירושלים ביום חמישי האחרון, וזאת למרות שלדבריו כלל לא לקח חלק בהפגנות.

בשלב זה שוהה הרב עידן במעצר בית, על אף שהיום בנו אמור להיכנס לברית.

לדבריו, הוא נסע ברכבו באזור שבו התרחשו העימותים, כאשר מסביב הושלכו אבנים ורימוני הלם. "שוטר אחד סימן לי לעצור, אבל שוטר אחר סימן לי להמשיך. המשכתי בנסיעה איטית בגלל החשש, ואז עצרתי", סיפר.

הרב עידן תיאר את השתלשלות האירועים: "לא חלמתי שזה מה שיהיה מאיזו אמירה של שוטר אחד שאמר לי לעצור". לדבריו, אחד השוטרים שלף טייזר, ניפץ את חלון רכבו ושלף אותו בכוח החוצה.

לטענתו, האלימות נמשכה גם לאחר שכבר היה עצור. "אני יושב בתוך הניידת של המשטרה, אזוק מאחורה, עם כאבי תופת, נכנס שוטר, נותן לי ברכיות והוא אומר לי: אתם יותר גרועים מהמחבלים", סיפר. הוא הדגיש כי לא התנגד למעצר והתחנן לחמלה מצד השוטרים, במיוחד כשבנו הצעיר נכח במקום.

האירוע, לדבריו, הותיר השפעה קשה גם על בנו. "הוא לא ישן נורמלי, הוא לא רוצה לצאת מהבית". גם הרב עידן עצמו מתמודד לדבריו עם צלעות שבורות וכאבים עזים, ומתקשה לישון. לדבריו, הקושי הגדול ביותר אינו הפיזי אלא תחושת השנאה שחש מצד השוטרים כלפי הציבור החרדי.