ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (שני) את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין, שלפיה תינתן זכות לנוכחות עורך דין בחקירות של קטינים ובעלי מוגבלויות. ההצעה אושרה חרף התנגדותו החריפה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

לפי מתווה החוק שאושר, לכל קטין, למעט מי שנחשד בעבירה ביטחונית, תהיה זכות לנוכחות סנגור בחדר החקירות. החוק כולל גם שוהים בלתי חוקיים, דבר שעורר התנגדות מצד בן גביר.

במהלך הדיון התפתח עימות בין השרים. בן גביר הטיח בלוין: "אתה מאפשר לשב"חים שרצחו ואנסו לקבל עורך דין צמוד בחדר חקירות. אתה פשוט מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל".

לוין השיב לו: "אתה התנגדת לכל החוק, היית נגד זה ועכשיו אתה רוצה לתקוע מקלות בגלגלים כי אתה יודע שבג"צ לא יאשר".

בן גביר השיב: "פשוט מדהים שפתאום אתה הולך לפי מה בג"צ יעביר ומה בג"צ לא. הרי לפי זה גם לא היית מציע את הרפורמה. שב"ח זה כמו מחבל, מה פתאום לתת לשב"ח שרצח ואנס עורך דין?"

למרות חילופי הדברים החריפים, ההצעה אושרה ברוב קולות. בעד ההצעה הצביעו השרים קיש, קרעי, אלקין וסילמן, מול דעתו החולקת של בן גביר.

מוקדם יותר גורם בקואליציה אמר ש"לוין מפתיע לרעה. הטענות של אנשי לוין כי אם לא יעבירו את החוק בצורה הזאת תגרום לגל שהפרקליטות או בג"צ יתנגדו הם טענות תמוהות. ממתי שר המשפטים עובד לפי מה שמקובל על הפרקליטות?"

בסביבתו של לוין השיבו לביקורת: "בן גביר מדבר שטויות. זה חוק שישים סוף לעוול הנורא של המשטרה והפרקליטות שמאלצים אנשים בחקירות להודות בדברים שלא ביצעו".

עוד נמסר מטעמו של לוין כי החוק, בשלב הראשון, יתמקד בזכויות של קטינים ובעלי מוגבלויות בחקירה, ויבטיח שלא ייגבו מהם הודאות בכפייה. לדבריהם, "החוק יחייב בשלב ראשון נוכחות של סנגור בחקירה של קטינים ובעלי מוגבלויות ויבטיח שלא יוכלו לאיים עליהם ולגבות מהם הודאות תחת לחץ. חוק חשוב במיוחד למי שאין לו קשרים ובא מהשכבות החלשות".

בהודעה שוגרה עקיצה לעבר בן גביר: "שר המשפטים מקדם את החוק החברתי והצודק הזה למרות התנגדות של השר בן גביר שבמקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ"רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות".

"החוק יורחב בהמשך לכלל החקירות כדי למנוע אירועים חמורים והפרות חוק בחקירה כפי שקרה בחקירות תיקי רה"מ", נמסר.